L'IVF registra una "taxa mínima" de morositat de l'1,2% malgrat incrementar fins a xifres "rècord" les operacions

Illueca ha confirmat que "únicament 30 de les 2.587 operacions en vigor tenen actualment algun problema d'impagaments, per un import de 213.250 euros", segons explica la Generalitat en un comunicat.

Al seu juí, "les dades posen de manifest l'esforç que ha realitzat en els últims anys l'IVF per a augmentar fins a nivells rècord el nombre d'empreses a les quals els hem concedit suport financer públic, analitzant detalladament la seua situació particular, els seus riscos i possibilitats per a no comprometre recursos públics".

El director de l'IVF ha apuntat que la política de la institució, "lluny de restringir el nombre d'operacions, està provocant que cada vegada més l'IVF es convertisca en la ferramenta més eficaç amb la qual compta el Consell per a finançar a un volum molt important del nostre teixit productiu".

De fet, si s'analitzen les dades per anys, la major taxa de morositat (7,4%) es registra en operacions encara vives del període 2012-2018, que concentren a més el major import, 182.200 euros. En aquest període es van formalitzar amb prou faenes 81 operació de les quals 6 seguixen registrant impagaments.

Les xifres són "fins i tot més significatives" si es té en compte la comparativa amb l'últim exercici liquidat (2021) en el qual l'IVF va aconseguir "el major nombre de la història d'operacions aprovades a través de les línies de circulant i liquiditat engegades per a fer front a la Covid i que incorporaven també trams no reemborsables", ha indicat el director. Només en 2021, es van aprovar 2.171 operacions amb empreses i persones autònomes per un import de 129,5 milions d'euros.

"Per primera vegada en molt de temps obrim massivament el nostre suport financer a tot tipus d'empreses, de tots els sectors i grandàries, i a més en un context econòmic molt complex i d'incertesa derivat de la pandèmia i de les restriccions sanitàries que va comportar", ha reiterat el responsable de l'IVF qui, no obstant açò, ha confirmat que la taxa de morositat de l'exercici se situa amb prou faenes en l'1% amb 21 operacions fallides i un import impagat de moment de 12.433,65 euros.

NO DESCARTA UN REPUNT DE MOROSITAT

Així i tot, no descarta "un repunt de la morositat en les pròximes dates, en coherència amb l'enduriment de les condicions d'accés al finançament, i les incerteses en l'escenari macroeconòmic". "L'Institut està preparat per a ajudar les empreses, també, en aquest context advers", ha afegit el director general.

Illueca ha subratllat que totes les operacions es realitzen després d'"una rigorosa anàlisi prèvia i una exigència de garanties en forma d'aval, que presta Afín-SGR, entitat que forma part del grup IVF, amb reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), dependent del Ministeri d'Indústria", ha conclòs.

CONSELL GENERAL DE L'IVF

La reunió, que ha estat presidida pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic i president del Consell, Arcadi España, també ha analitzat l'activitat de l'entitat durant el primer semestre de 2022, on ja hi ha operacions aprovades per import total de 220,8 milions d'euros.

En concret, ja s'han formalitzat i desembossat 668 operacions per import de 58,6 milions d'euros, de les quals 362 corresponen a empreses i persones autònomes les operacions de les quals van ser aprovades en 2021 i que encara no s'havien fet efectives.

A més, el Consell ha donat la seua aprovació a les noves línies Reactiva, que tindran un import total de 170 milions d'euros destinat principalment a circulant d'empreses de totes les grandàries que requereixen de major liquiditat per a fer front a l'increment de costos i inflació.