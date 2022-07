Qué hacer este fin de semana y en agosto en Barcelona: el retorno de la cultura y de las fiestas mayores por todo lo alto

La montaña de Montjuïc es hoy el polo de atracción de dos eventos de altura: el concierto de la banda Iron Maiden en el Estadi Olímpic y la proyección del clásico del cine Con la muerte en los talones en el ciclo Sala Montjuïc. Este agosto, las fiestas de Gràcia y Sants vuelven con toda la fuerza y diversas salas de conciertos programan el Festival Mas i Mas.

Iron Maiden KORPA

Iron Maiden

Los incondicionales de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, liderada por Bruce Dickinson, llevan esperando desde junio de 2021 para poder disfrutar del imponente directo que llega este viernes al Estadi Olímpic Lluís Companys.

La actuación acabó posponiéndose por la pandemia hasta este viernes 29 de julio y todas las entradas que se compraron en 2021 son válidas. Iron Maiden trae a Barcelona la gira mundial Legacy Of The Beast en el que será su único concierto en España. Como teloneros, traen a Within Temptation y Airbourne.

Estadi Olímpic; Hoy a las 21 horas; palausantjordi.barcelona.

Edición de 2021 del Festival de Cinema Terra Alta (Tarragona). IN-FCTA

Festival de Cine de la Terra Alta

A los motivos habituales para tener a la Terra Alta siempre presente a la hora de buscar un destino (por sus paisajes y por sus vinos) toca sumar uno más: el festival de cine IN-FCTA. Esta cita suma ya seis ediciones desde su creación en 2017 de la mano del actor Ivan Massagué, y de Sorolla’t, grupo de dinamización local de Bot. Un total de 33 cortometrajes entrarán a concurso en esta edición, que arranca el próxima 31 de julio en Bot (Tarragona).

Más información en la página web infcta.com.

La Sala Montjuïc 2021 de cine al aire libre cierra con todas las entradas agotadas 20M EP

Sala Montjuïc

La 20a edición del ciclo Sala Montjuïc de cinema a la fresca se sigue celebrando en el Fossat de Santa Eulàlia. Se proyectarán 25 películas con pequeños conciertos en vivo hasta el próximo 5 de agosto. Un héroe de Asghar Farhadi se verá el 1 de agosto con la actuación de Yacine Belahcene.

Este viernes llega el clásico Con la muerte en los talones con el concierto de con concierto de Irene Ferioli. El último filme será sorpresa (el 5 de agosto con la Jinx Jazz Band).

Conciertos a las 20.45 horas y película a las 22.00 horas; Precio: 7,50 euros (10,50 euros si se alquila hamaca); salamontjuic.org.

El carrer Verdi del mig ha recreat el fons marí, amb un fantàstic peix martell que rep els visitants. Patricia Mateos/ACN

Festes de Gràcia y de Sants

Tras la pandemia, esta volverá a la normalidad con 900 actividades y 23 calles engalanadas. Además, como es tradicional, se celebrará el concurso para premiar a las mejor decoradas, y en su formato habitual, después de que así lo decidieran los vecinos en una consulta. La celebración, del 15 al 21 de agosto, contará con una novedad: el Lleó de Gràcia. La figura se presentará el día 15 durante el pasacalle del Matí de la Festa Major y saldrá de la sede del Distrito al finalizar los bailes.

Del 20 al 28 de agosto, Sants celebra su primera Festa Major postpandémica por Sant Bartomeu, el 24 de agosto. La ofrenda floral al santo tendrá lugar ese mismo día en la iglesia de Santa Maria y luego en el Mercat de Sants. El informático y activista Elies Campo leerá el pregón desde el balcón del Mig el sábado 20 de agosto. El barrio exhibirá 11 calles engalanadas.

Más información: festamajordegracia.cat y bcn.cat.

Clarence Bekker en la Sala Jamboree (archivo) EUROPA PRESS - Archivo

Festival Mas i Mas

La banda británica Soul II Soul inauguró ayer la nueva edición del Mas i Mas Festival. El conjunto encabezado por Jazzie B actuó por primera vez en España en un evento no privado en el Palau de la Música. El festival se celebrará hasta el 10 de septiembre en espacios como el Jamboree, Tarantos y Moog, el Palau de la Música y Paral·lel 62, como a partir de ahora se conocerá a la antigua sala Barts.

Más información: masimasfestival.com.

otograma de la película 'Nathalie Granger' (1972) de la francesa Marguerite Duras. FILMOTECA DE CATALUNYA

Marguerite Duras

Una de la autoras más influyentes de la literatura y el cine del siglo XX tiene un espacio destacado en el Palau de la Virreina con una exposición que se puede visitar hasta el 2 de octubre. Marguerite Duras (Gia Dinh, 1914 – París, 1996) escribió 56 libros entre novelas, obras de teatro y reportajes periodísticos y rodó 19 películas. También firmó 10 guiones cinematográficos y trabajos para la televisión, quizás de los menos conocidos de su extensa obra. Su figura y peso es internacional, pero es en Francia donde sigue siendo un icono cultural.

Más información: ajuntament.barcelona.cat/lavirreina.