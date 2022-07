'Por los pelos' lleva a los cines el turismo capilar y "el mundo de postureo en el que vivimos"

"Vivimos en un mundo en el que las redes sociales han cambiado completamente las relaciones sociales. Hay todo un mundo de postureo que puede llegar a ser un verdadero infierno para la gente que tiene problemas de autoestima. Y nuestros protagonistas creen que dejando de ser calvos van a vivir mejor, van a ser felices y hasta les va a salir la declaración a devolver", ha afirmado el cineasta en la presentación de su última película.

'Por los pelos', que se rodó en Estambul poco después del confinamiento, llegará a los cines el 12 de agosto tras su presentación este jueves en los cines Kinépolis Valencia con la presencia del director y los actores Carlos Librado 'Nene' y Eva Ugarte.

En su encuentro con los medios, según recoge la sala valenciana, Velilla ha advertido que tras la moda del injerto masivo se esconde "una falta muy grande de autoestima, varios complejos y una necesidad imperante de ser feliz".

El exfutbolista, cómico y actor Carlos Librado encarna, junto a Antonio Pagudo y Tomy Aguilera, a uno de los tres sufridos protagonistas: dos policías municipales y un cantante 'instagrammer' que deciden viajar a Turquía para poner fin a sus problemas de alopecia y solventar los complejos que les produce tener una mujer aficionada a los retoques estéticos o una exenamorada de un tipo con "pelazo".

Muy pronto se embarcan en una aventura en la que descubren que su problema no está tanto encima de su cabeza como dentro de ella. Además de Eva Ugarte y el trío principal, completan el reparto Leo Harlem, Amaia Salamanca, Alba Planas, María Hervás y la revelación de 'Campeones', Jesús Vidal.

Para el director, 'Por los pelos' supone el regreso a la comedia nacional seis años después de 'Villaviciosa de al lado', que recaudó más de diez millones de euros a finales de 2016. En este tiempo, ha cosechado dos éxitos en México gracias a 'No manches Frida' y 'No manches Frida 2'. Esta última se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en el país azteca con casi siete millones de espectadores, además de ser la segunda cinta de habla no inglesa más exitosa en Estados Unidos en 2019, solo por detrás de la oscarizada 'Parásitos'.