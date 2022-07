Calendario del huerto: qué plantar en agosto

Durante la primavera y el verano, las labores en el huerto se incrementan notablemente y, ya a medida que se acerca el mes de agosto, muchos de los cultivos comienzan a dar sus frutos.

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya otras plantas que se puedan cultivar precisamente ahora, en el mes de agosto, cuando las temperaturas son altas y no hay ningún riesgo de que se echen a perder por el frío y las heladas.

Eso sí, hay que tener en cuenta que las pautas de riego se deben incrementar durante el mes de agosto, siempre sin encharcar los cultivos, para contrarrestar las altas temperaturas y el calor.

Lista de cultivos para plantar en agosto

Así, entre los cultivos típicos del mes de agosto se encuentran los siguientes: