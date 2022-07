Sindicats reclamen un canvi de direcció en la Banda Municipal de València i amenacen amb noves protestes

En un comunicat emès pel Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers de l'Ajuntament de València i firmada per SPPLB, STA, CCOO i CSIF, les organitzacions recalquen que "els problemes de la banda de música segueixen on van començar, en la verdadera falta d'interés i en la nefasta gestió de la mateixa per part dels seus responsables".

"Pareixia (o pretenien alguns) que les aigües turbulentes o la falta de compàs en la Banda Municipal tornarien a la seua via després de la rocambolesca i desencertada intent de fusionar-la amb l'Organisme Autònom Municipal del Palau de la Música. Però després de quasi un any de mobilitzacions per part del personal en contra d'eixa pseudoprivatització per etapes, l'alcalde, per fi, i a un any de les eleccions va comunicar al febrer la paralització del procés de traure a la Banda del si de l'Ajuntament, l'entesa cordiale havia arribat. Res més lluny de la realitat", assenyalen.

Les entitats afirmen que la relació amb el director artístic és "insostenible, amb malestar i desacord amb la majoria de professors de la Banda". "El que hauria de ser una estreta relació i necessària compenetració ha degenerat en incomunicació i falta de la imprescindible cohesió en un àmbit artístic com és el de la banda", lamenten.

"Fins a tal punt ha arribat la situació -continuen- que el propi director va convocar una reunió amb tota la banda i amb la presència de la pròpia regidora de Cultura, Gloria Tello i els delegats sindicals, per a presentar-se com perjudicat (i no com a generador de la situació) para, a continuació, amenaçar el personal de repercussions i accions pel seu tracte cap a ell, tota una ostentació de gestió de personal", segons la versió dels representants sindicals.

Davant aquesta situació, la Banda "segueix demanant i esperant un canvi en la gestió de la mateixa, que la retorne al lloc de les grans bandes d'aquest país d'on mai va haver d'eixir", conclouen.