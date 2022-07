Ribó mostra la seua disposició a realitzar més homenatges a les víctimes de la covid amb la Generalitat

Així, ho ha assenyalat en resposta a una interpel·lació del portaveu de Cs, Fernado Giner, sobre el compliment de compromisos de l'Acord marc per a la recuperació de València en el context postcovid en què li ha sol·licitat nous homenatges als víctimes com, també proposa Cs, un monòlit en el cementeri.

Al respecte, ha recordat que ja s'han realitzat actes en favor de la memòria de les víctimes i no ha descartat que es poden convocar altres homenatges si és "conjuntament amb les autoritats autonòmiques" com fins ara.

Així mateix, Ribó ha exposat els avanços respecte a l'últim balanç, especialment respecte als fons europeus rebuts. Així, ha citat, entre uns altres, els quasi 40 milions per a la transformació cap a una mobilitat de baixes emissions; 1,1 milions per a l'activitat comercial de zones turístiques; 7,5 milions per a plans de sostenibilitat de municipis turístics; o 2,9 milions per a la transformació digital de l'Administració ajuda 2,9 milions. "I tindran més importants", ha assegurat.