Acostumbrada a seguir una vida saludable, combinando una buena alimentación con el deporte, Anita Matamoros llevaba un tiempo sintiendo molestias físicas, así que, preocupada, decidió ir al médico para someterse a unas pruebas y averiguar qué le estaba ocurriendo. Ahora, por fin, sabe la respuesta.

La influencer ha explicado a sus seguidores que, tras someterse a los últimos análisis, los médicos han descubierto el origen de su dolencia. Y es que la joven tiene una hernia en las cervicales.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha compartido su diagnóstico con sus miles de seguidores después de reunirse con el traumatólogo, que le había pedido una resonancia y una radiografía, y no ha podido ocultar su sorpresa al saber que, a sus 22 años, es joven como para tener una hernia.

"Me han dicho que no me opere, que siga cuidándome, yendo al fisio y que evite lo que sé, que me hace daño en el cuello", ha contado la creadora de contenido, tranquila por no tener que pasar por quirófano.

La joven volverá al médico para someterse a nuevas pruebas dentro de cinco meses, es decir, a comienzos del año que viene. "A ver si no ha empeorado", ha expresado Matamoros.