Més de 50 artistes festejaran la música en la X edició de la Fira Trovam

L'organització ha donat a conéixer aquest dijous un avanç del cartell i ha desvetlat els noms d'una trentena de participants, entre ells figuren "alguns dels més importants de l'escena valenciana".

És el cas de Xavi Sarrià, qui presentarà el seu segon treball en solitari, 'Causa'. El grup Smoking Souls també aprofitarà la visita a Castelló per a posar de llarg el seu treball més recent, 'La cura'. En el Trovam també sonaran les noves composicions de Cactus, formació de música urbana amb melodies ballables i ritmes frescos com demostra el seu últim llançament, 'A la valenciana'. Les novetats també arribaran de la mà de Novembre Elèctric, formació de pop melancòlic que enguany ha editat Memento, i de Tito Pontet, grup que combina els ritmes llatins i jamaicans, que tocarà les composicions del recent EP Ai, mare.

Entre els intèrprets valencians també figuren Capricornio Uno, Ghost Transmission, Malparlat, Niuss, Nueve Desconocidos, Semana Santa, Tenda, Tomàs de los Santos i Valmuz.

El públic del Trovam gaudirà també amb propostes d'altres punts geogràfics, com el madrileny DePedro, qui farà sonar les melodies inspirades en diversos punts del món que conformen la seua trajectòria i el disc 'Máquina de Piedad', el seu llançament més recent. Així mateix, Enric Montefusco portarà a les taules l'espectacle 'Viaje al centro de un idiota', una proposta escènica en la qual explora nous llenguatges per a tractar la pèrdua de la identitat, la raó i la moral.

Des de les Illes Balears arribarà Maria Hein, qui entonarà les composicions senzilles i nostàlgiques del seu debut, Continent i contingut. En canvi, 'Habla de mi en presente' farà ballar al públic amb el seu còctel de techno berlinés i rumba catalana. L'electrònica també està present en els temes de Merina Gris, grup de Donosti que defineix el seu estil com a "pop violent" en conviure els aspectes més melòdics i, també, els més agressius.

La desena edició de la Fira Valenciana de la Música també comptarà amb bandes internacionals. De moment, s'ha confirmat l'actuació de Low, duo format per Mimi Parker (bateria i veu) i Alan Sparhawk (guitarra i veu) fa quasi 30 anys i que és una referència en el panorama del pop-rock internacional.

APARADOR VEUS FEMENINES

El Trovam servirà d'aparador per a diverses veus femenines valencianes. En aquest sentit, la cantautora Clara Andrés estrenarà els temes de 'Capfico', disc que ha preparat amb Estela Tormo (Júlia) i on s'endinsa en noves textures i lluminositats sonores. Per la seua banda, Elena Xàtiva mostrarà les composicions reflexives i emocionals del seu primer àlbum, 'La insoportable intensidad del ser'.

La castellonenca La Pepa també arribarà a la Fira amb un nou treball sota el braç. Es tracta de 'III', on l'amor, la lluita i la terra prenen el protagonisme. També té nou material Neus Ferri. Amb el disc 'Llar', l'alcoiana ha fet un viatge introspectiu bressolada per arranjaments de pop-rock.

Molt diferent és la proposta de TWIN, nom artístic d'Ana López, qui proposa un viatge entre les llums i els clarobscurs a través de l'electrònica. I amb Xiomara Abello, els assistents faran un viatge musical a Amèrica Llatina, lloc que va servir d'inspiració perquè la cantautora castellonenca componguera Flor de xicoia.

D'altra banda, el jazz, la bossa nova i la música popular llatinoamericana estarà representada per la cantant i trompetista barcelonina Alba Armengou. Entre les artistes femenines també cal destacar l'actuació de Lucía Gonzalo, intèrpret que defineix el seu estil com a "sentimentalisme" i que sobre l'escenari acompanya la seua veu amb la guitarra elèctrica o altres instruments com el banjo, el baix o l'ukelele.

En aquesta línia es mou perfectament MDMAR, nom artístic de Maria del Mar Payeras, jove de Marratxí (Mallorca) amb cançons d'estil pop-folk cantades amb calidesa i dolçor. Altres cinc dones, les components de la formació catalana Maruja Limón, posaran de llarg el seu tercer àlbum, Vidas, on expliquen històries de barri amb cadències flamenques, pop i llatines. D'altra banda, el cançoner popular i la importància de la veu impulsen a Verde Prato, projecte d'Ana Arsuaga.

La música d'arrel valenciana sempre ha format part de la programació de la Fira. Enguany, Castelló acollirà a l'històric grup Carraixet. La formació celebrarà 50 anys de trajectòria en la mateixa ciutat on va fer el seu debut en 1972. A més, presentarà els temes del seu pròxim disc, 'Una entre tants'. Les novetats seguiran amb Marala, trio que ha investigat sobre la mort des de diversos vessants: la fi de la vida, el duel amorós, el desplaçament de les dones de l'esfera pública i altres derrotes.

Finalment, els germans Jonatan i Christian Penalba recuperaran el repertori tradicional valencià format per albaes, cants d'estil i de batre, fandangos, granaines, malaguenyes, boleros i seguidilles.

En la Fira també es representaran diversos muntatges escènics on la música és protagonista i es desenvoluparà el Pro Weekend, un ceryamen paral·lel que tindrà lloc en sales de concerts i espais del centre de Castelló.

De moment, el cartell del Pro Weekend inclou formacions locals com Carolina Otero & The Someone Elses, Falsonueve, Montefuji, Nadia Skeikh, Perfecto Miserable, The Black Beat, Wild Alkman i Wombats Revenge; bandes estatals com Agoraphobia, Cloaca, Galgo Lento, Go Cactus, I Am Dive i Pantocrator, i grups internacionals com A/Lpaca, Belau, Bony Macaroni, Evelinn Trouble, James Hargreaves, Panicshack, Roofman, St. Solaire i We Bless This Mess.