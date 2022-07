Más de 50 artistas festejarán la música en la X edición de la Fira Trovam

La organización ha dado a conocer este jueves un avance del cartel y ha desvelado los nombres de una treintena de participantes, entre ellos figuran "algunos de los más importantes de la escena valenciana".

Es el caso de Xavi Sarrià, quien presentará su segundo trabajo en solitario, 'Causa'. El grupo Smoking Souls también aprovechará la visita a Castelló para poner de largo su trabajo más reciente, 'La cura'. En el Trovam también sonarán las nuevas composiciones de Cactus, formación de música urbana con melodías bailables y ritmos frescos como demuestra su último lanzamiento, 'A la valenciana'. Las novedades también llegarán de la mano de Novembre Elèctric, formación de pop melancólico que este año ha editado Memento, y de Tito Pontet, grupo que combina los ritmos latinos y jamaicanos, que tocará las composiciones del reciente EP Ai, mare.

Entre los intérpretes valencianos también figuran Capricornio Uno, Ghost Transmission, Malparlat, Niuss, Nueve Desconocidos, Semana Santa, Tenda, Tomàs de los Santos y Valmuz.

El público del Trovam gozará también con propuestas de otros puntos geográficos, como el madrileño DePedro, quien hará sonar las melodías inspiradas en varios puntos del mundo que conforman su trayectoria y el disco 'Máquina de Piedad', su lanzamiento más reciente. Asimismo, Enric Montefusco llevará a las tablas el espectáculo Viaje al centro de un idiota, una propuesta escénica en la que explora nuevos lenguajes para tratar la pérdida de la identidad, la razón y la moral.

Desde las Islas Baleares llegará Maria Hein, quien entonará las composiciones sencillas y nostálgicas de su debut, Continent i contingut. En cambio, Habla de mí en presente hará bailar al público con su cóctel de techno berlinés y rumba catalana. La electrónica también está presente en los temas de Merina Gris, grupo de Donosti que define su estilo como "pop violento" al convivir los aspectos más melódicos y, también, los más agresivos.

La décima edición de la Fira Valenciana de la Música también contará con bandas internacionales. Por el momento, se ha confirmado la actuación de Low, dúo formado por Mimi Parker (batería y voz) y Alan Sparhawk (guitarra y voz) hace casi 30 años y que es una referencia en el panorama del pop-rock internacional.

ESCAPARATE VOCES FEMENINAS

El Trovam servirá de escaparate para varias voces femeninas valencianas. En este sentido, la cantautora Clara Andrés estrenará los temas de 'Capfico', disco que ha preparado con Estela Tormo (Júlia) y donde se adentra en nuevas texturas y luminosidades sonoras. Por su parte, Elena Játiva mostrará las composiciones reflexivas y emocionales de su primer álbum, 'La insoportable intensidad del ser'.

La castellonense La Pepa también llegará a la Fira con un nuevo trabajo bajo el brazo. Se trata de 'III', donde el amor, la lucha y la tierra toman el protagonismo. También tiene nuevo material Neus Ferri. Con el disco 'Llar', la alcoyana ha hecho un viaje introspectivo acunada por arreglos de pop-rock.

Muy diferente es la propuesta de TWIN, nombre artístico de Ana López, quien propone un viaje entre las luces y los claroscuros a través de la electrónica. Y con Xiomara Abello, los asistentes harán un viaje musical a América Latina, lugar que sirvió de inspiración para que la cantautora castellonense compusiera Flor de xicoia.

Por otra parte, el jazz, la bossa nova y la música popular latinoamericana estará representada por la cantante y trompetista barcelonesa Alba Armengou. Entre las artistas femeninas también cabe destacar la actuación de la castellanoleonesa Lucía Gonzalo, intérprete que define su estilo como "sentimentalismo" y que sobre el escenario acompaña su voz con la guitarra eléctrica u otros instrumentos como el banjo, el bajo o el ukelele.

En esta línea se mueve perfectamente MDMAR, nombre artístico de Maria del Mar Payeras, joven de Marratxí (Mallorca) con canciones de estilo pop-folk cantadas con calidez y dulzura. Otras cinco mujeres, las componentes de la formación catalana Maruja Limón, pondrán de largo su tercer álbum, Vidas, donde cuentan historias de barrio con cadencias flamencas, pop y latinas. Por otro lado, el cancionero popular y la importancia de la voz impulsan a Verde Prato, proyecto de la vasca Ana Arsuaga.

La música de raíz valenciana siempre ha formado parte de la programación de la Fira. Este año, Castelló acogerá al histórico grupo Carraixet. La formación celebrará 50 años de trayectoria en la misma ciudad donde hizo su debut en 1972. Además, presentará los temas de su próximo disco, 'Una entre tants'. Las novedades seguirán con Marala, trío que ha investigado sobre la muerte desde varias vertientes: el fin de la vida, el duelo amoroso, el desplazamiento de las mujeres de la esfera pública y otras derrotas.

Por último, los hermanos Jonatan y Christian Penalba recuperarán el repertorio tradicional valenciano formado por albaes, cants d'estil y de batre, fandangos, granaínas, malagueñas, boleros y seguidillas.

En la Fira también se representarán varios montajes escénicos donde la música es protagonista y se desarrollará el Pro Weekend, un ceryamen paralelo que tendrá lugar en salas de conciertos y espacios del centro de Castelló.

Por el momento, el cartel del Pro Weekend incluye formaciones locales como Carolina Otero & The Someone Elses, Falsonueve, Montefuji, Nadia Skeikh, Perfecto Miserable, The Black Beat, Wild Alkman y Wombats Revenge; bandas estatales como Agoraphobia, Cloaca, Galgo Lento, Go Cactus, I Am Dive y Pantocrator, y grupos internacionales como A/Lpaca, Belau, Bony Macaroni, Evelinn Trouble, James Hargreaves, Panicshack, Roofman, St. Solaire y We Bless This Mess.