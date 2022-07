El Circuit Cultural de la Diputació de Castelló portarà espectacles a 121 pobles de la província

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, i la diputada de Cultura, Ruth Sanz, han presentant aquest dijous el cicle, i han explicat que, en total, han sigut 32 les companyies seleccionades, que representaran 53 espectacles diferents.

El cicle té una consignació pressupostària de 400.000 euros i, en el cas dels municipis de menys de 1.000 habitants, la diputació sufraga el cent per cent de les despeses de l'actuació, segons ha informat la Diputació de Castelló en un comunicat.

Martí ha assegurat que la Diputació de Castelló "creu en la cultura en el poble", i ha afegit que "la cultura és un servici essencial per a la ciutadania, per açò, aquest circuit garanteix que la cultura arribe als pobles més xicotets".

"El sentit de la Diputació, i més d'una Diputació com aquest, és ajudar els pobles xicotets perquè cada vegada tinguen més recursos i, en conseqüència, puguen prestar més i millors servicis als veïns". "Cal portar la cultura a tots els racons de la nostra província", ha recalcat.

Per la seua banda, Sanz ha destacat que "el 90% dels municipis de la província s'ha sumat a aquesta iniciativa, que va nàixer en temps de pandèmia per a reactivar les empreses de les arts escèniques de les comarques de Castelló, i que ha vingut per a quedar-se".

"Som una província activa, dinàmica i molt viva, ompli de gent amb talent a la qual hem de donar suport des de les institucions perquè mostren en la seua casa el millor d'ells", ha conclòs en referència al fet que les companyies participants són de la província de Castelló.