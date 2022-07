Comitè Escèniques creu que les ajudes de l'IVC "premien a empreses i estructures amb més recursos"

La plataforma ha fet públic un comunicat davant "la imminent publicació" de les convocatòries, que inclouen diferents modalitats noves i desconegudes per als sol·licitants, i amb un període estival per davant que "dificulta la gestió de les sol·licituds i la disposició de personal tècnic que puga aclarir possibles dubtes".

Quant a la modalitat de Producció Emergent, el col·lectiu assenyala que, malgrat que, segons els esborranys, aconseguirà els projectes desenvolupats des de l'1 de gener de 2021, aquest fet "no esmena totalment l'error comès per l'IVC quan va decidir denegar les ajudes a 40 beneficiaris de la modalitat d'emergents per insuficiència pressupostària i quan els va prometre traure unaconvocatòria extraordinària 'en les pròximes setmanes'".

Aquestes agrupacions, incidixen, "van deixar de rebre un total de 180.354€ segons la resolució provisional, i que pujaria a 380.000€ segons la promesa d'una convocatòria extraordinària per part de l'IVC". D'aquestes 40 companyies, moltes van haver de renunciar a desenvolupar els seus projectes i unes altres van desenvolupar els seus espectacles, "invertint uns diners" i amb "unes pèrdues econòmiques importants".

"Malgrat que aquestes companyies tenen la possibilitat de presentar eixos espectacles estrenats en 2021 dins de la convocatòria d'enguany, aquest fet suposa una sèrie d'incompatibilitats -no podran presentar una altra producció emergent per a desenvolupar en 2022-i posa de rellevància una desigualtat contrària als principis d'equitat i transparència que regulen les mateixes convocatòries d'ajudes", agreguen.

Quant a la categoria de Biennals per a companyies, en el comité es mostren "totalment contraris al fet que siga requisit per als sol·licitants disposar d'una seu estable de treball durant almenys un any d'anterioritat a l'entrada en vigor de la convocatòria, ja que molts dels creadors no poden disposar d'una seu estable de treball de manera continua, lloguen espais per necessitats de les produccions i treballen cada vegada més en manera remota.

Per tant, aquest requisit "deixarà fora els creadors que més necessiten ajudes a la seua estructura", adverteixen. Com aquest any és el primer any que es publiquen aquestes ajudes biennals, afigen, "aquesta limitació no impulsa l'estabilitat de les companyies, sinó que premia aquelles companyies que ja disposen d'economia com per a tindre una seu estable de treball i deixa fora la resta".

Sobre la modalitat de Gires asseguren no entendre per què no es poden imputar funcions deficitàries que no hagen sigut organitzades per festivals o fires de reconeguda projecció, ja que les funcions no emparades per aquests circuits "poden tindre el mateix o major dèficit, i a més, no tenen un altre tipus de suports que sí tenen les primeres".

DANSA

Sobre la dansa observen que el fet que enguany les convocatòries contemplen els sectors del Teatre, el Circ i la Dansa "pot suposar un pas arrere per a aquesta última, que ha tingut la seua pròpia convocatòria en els últims anys".

Per tot açò, des de Comitè Escèniques demanen "el compromís públic d'oferir els mitjans necessaris per a resoldre tots els dubtes referents a les ajudes al foment de les arts escèniques de l'IVC durant el procés de sol·licitud, resolució, al·legacions i justificació de les mateixes; una explicació de tot allò que ha succeït al voltant de la modalitat de producció emergent de 2021 i una disculpa pública per part dels responsables de l'institut i possibilitar que els afectats per insuficiència pressupostària en la modalitat d'emergents de 2021 puguen ser beneficiaris de qualsevol altra modalitat i no patisquen les incompatibilitats generals per a la resta del sector."

També advoquen per llevar els requisits de "seu estable de treball" i "recursos humans propis, compostos, com a mínim, per dos persones" a la modalitat biennal de companyies; incloure totes les funcions deficitàries en els projectes de gira; especificar públicament els pressupostos assignats a la Dansa, el Circ i el Teatre i protegir especialment els dos primers sectors; i el compromís d'aplicar els principis d'equitat i justícia per damunt de qualsevol altre principi en totes les polítiques i accions culturals de la seua competència.