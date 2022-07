Exclosos els set candidats al lloc de Direcció d'Administració de la CVMC per no complir els requisits

20M EP

NOTICIA

La Comissió de Valoració del concurs per a la provisió del lloc de Direcció d'Administració de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha resolt excloure de manera provisional a totes les persones inscrites per no complir els requisits.