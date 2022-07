EPA.- UGT PV valora la "ocupació més estable" per la reforma laboral però demana "mesures més contundents"

UGT s'ha referit a un "lleu increment de la parada", però ha assenyalat, en un comunicat, que la taxa d'aturats descendeix i se situa en el 12,81% a la Comunitat Valenciana, lleugerament superior a la mitjana nacional.

Al seu juí, les dades mostren que "l'evolució de la mitjana nacional ha sigut millor que la valenciana, ja que en el conjunt de l'estat s'ha reduït l'atur, mentre que en el mercat valencià s'ha registrat un lleu repunt en relació amb el trimestre anterior, conseqüència del descens d'activitat en l'agricultura i en el sector sense ocupació anterior".

Un comportament que, d'altra banda, s'ha convertit para UGT en "un senyal d'identitat del mercat valencià, en atraure en l'època estival a un gran nombre de persones joves".

A més, ha incidit que "les dones perden ocupacions respecte al trimestre anterior, mentre que creix l'ocupació per als homes". "El mateix passa amb l'atur, descendeix la parada per als hòmens, i en canvi creix per a les dones (es registra 4.300 dones més que el trimestre anterior, mentre que hi ha 3.500 homes menys)". Per edats, entre els jóvens, l'atur augmenta en 7.300 persones, pel que fa al trimestre anterior.

Per a la secretària d'Acció Sindical d'UGT PV, Lola Ruiz, "la valoració en termes interanuals és positiva malgrat el lleuger augment de l'atur que a la Comunitat Valenciana es presenta en aquest trimestre", però la part "menys positiva" és la que apunta a les dones i als joves. Malgrat açò, ha destacat que "segueix disminuint notablement en la taxa de temporalitat" i entén que "la tendència a mitjà i llarg termini serà positiva".