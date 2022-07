Mañueco pide a Sánchez cambiar el sistema de financiación autonómico y el presidente le pide un "plan anual" contra los incendios

Alfonso Fernández Mañueco ha sido el primero de los tres presidentes autonómicos en reunirse con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa este jueves. El presidente castellano-leonés llega en un momento especialmente delicado para su comunidad, inmersa desde hace semanas en incendios de alta gravedad. Ese, ineludiblemente, ha sido uno de los temas abordados durante el encuentro, de alrededor de dos horas, pero también el sistema de financiación autonómico o una serie de compromisos en materia de infraestructuras a los que se ha vinculado el presidente del Gobierno en esta región.

“He sido reivindicativo y ahora la pelota está en el tejado de Sánchez, espero que se vayan concretando”, ha dicho Mañueco en relación a las promesas de Sánchez, con quien estará, ha asegurado, "vigilante". La principal queja del salmantino, en la línea que muchos otros líderes territoriales, ha sido el sistema actual de reparto de fondos para las autonomías. "El modelo es antiguo, malo, perjudica a Castilla y León y no se adapta a los territorios", se ha lamentado Mañueco, que ha pedido que el "envejecimiento y la dispersión", dos características que desangran demográficamente su comunidad, sean otros de los parámetros para avanzar hacia un nuevo sistema de reparto, y no sólo la población.

El presidente de la Junta de Castilla y León también criticó el trato de favoritismo que, a su juicio, ejerce el Gobierno central con el de la Generalitar. "Nos preocupa y mucho que puede haber privilegios para otras comunidades. Vamos a estar pendientes de que se cumpla el mandato constitucional de igualdad entre todas las personas", apeló Mañueco implícitamente al artículo 14 de la Carta Magna. También se apoyó el barón regional del PP en el reparto de la agenda de Sánchez, que ayer dedicó en exclusiva a la Mesa de Diálogo con la Generalitat y que hoy "despacha", ha dicho Mañueco, "a tres presidentes autonómicos".

Recado a Margarita Robles

Mañueco también se ha hecho eco de las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta mañana en una entrevista para Telecinco. “Lo que no puede ser ahora es tratar de encontrar culpables cuando en junio hay comunidades que no quiero decir que no tenían listos contratos, ni gente preparada y que entonces adoptan ocurrencias de última hora y echan mano de parados”, ha declarado la ministra, apelando veladamente al gobierno de coalición castellano y leonés.

"Me sorprenden las declaraciones de la ministra de Defensa, cuando hablo con ella me dice lo contrario, que la UME está para ayudar. Si le molesta que la UME trabaje en Castilla y León, solo tiene que decirlo, pero no es esa la percepción que tenemos", ha retado Mañueco a Robles. En este contexto, el presidente castellano ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias "actúa de manera secundaria" en estos incendios. "Quienes están en primera línea del fuego son los efectivos de la Junta de Castilla y León y los efectivos del Ministerio de Transición Ecológica", ha reivindicado.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha revelado en la rueda de prensa posterior que Sánchez le ha recriminado a Mañueco durante el encuentro el carecer de un plan para la prevención y la extinción de incendios de carácter anual, sino temporal, al contrario que otras comunidades autonómas.

"Revisen sus sistemas de prevención y extinción de incendios. Que cada uno se haga cargo de sus competencias y Castilla y León las tiene desde el 84", ha golpeado la portavoz del Gobierno. Mañueco, por su lado, ha pedido dejar los incendios "fuera de la batalla partidista".