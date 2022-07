Fisioterapeutes creen una societat científica per a fomentar la investigació, formació i qualitat

Així mateix, busca la utilització adequada dels recursos sanitaris, fomentar la millora constant en valoració i tractaments de fisioteràpia; i convertir-se en interlocutor vàlid enfront d'altres entitats acadèmiques i científiques.

La societat científica ha sigut promoguda pel Col·legi de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana (ICOFCV), que es cree per primera vegada en 2017 en un projecte que es va congelar per l'absència per motius professionals del degà Josep Benítez ara, s'impulsa de nou després de tornar aquest al deganat.

La Junta de Govern de SOCIVAFIS està presidida pel fisioterapeuta Jorge Roses Conde i li acompanyen en el càrrec de secretari, Roberto Carlos Bertomeu Casas; com a tresorer, Enrique Cuñat Pomares; i com a vocals, Laura López Company i Rocío Chiva Tárrega.

ACCIONS I ACTIVITATS

SOCIVAFIS treballarà en la promoció i organització de cursos, jornades i congressos, establirà relacions amb altres associacions científiques, crearà i coordinarà grups de treball, assessorarà a l'Administració en matèria legislació sanitària i promocionarà premis i beques, entre altres coses.

Entre els seus objectius està elaborar i promoure activitats de formació científica continuada; dissenyar i posar en pràctica projectes d'investigació; elaborar publicacions científiques i participar en la planificació de programes educatius per a la comunitat sustentats en l'evidència científica ajudant les autoritats sanitàries a promoure l'ús de programes de salut més eficients. Així mateix, periòdicament emetrà informes i recomanacions cap a la societat, cap al propi ICOFCV i cap a les autoritats sanitàries i educatives.

Una de les primeres accions que durà a terme serà l'organització de les II Jornades de Fisioteràpia en la Sanitat Pública, que tindran lloc en 2023 a Elx. A aquesta suma la col·laboració al costat dels grups de treball d'Atenció Primària en els nous procediments de fisioteràpia que estan elaborant tant per a professionals com per als ciutadans.