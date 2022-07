EPA.- La CEV creu que les dades "heterogènies" de l'atur "posen de manifest la complexitat de la conjuntura"

La patronal ha destacat que, a la Comunitat Valenciana, el mercat de treball ha seguit durant el segon trimestre de l'any "una evolució heterogènia per sectors i províncies, però malgrat açò ha aconseguit atraure a més població activa".

En un comunicat, ha advertit que, "encara amb aquestes dades, les revisions a la baixa en les previsions de creixement i la incertesa generada pel complex escenari internacional, marcat pel conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna i els elevats preus de l'energia i de les matèries primeres, aconsellen evitar espirals inflacionistes així com aprovar mesures que ajuden les empreses a sortejar els elevats costos i a mantindre els llocs de treball", ha defès.

En concret, la CEV ha posat el focus en què la taxa d'atur, del 12,81%, està "lleugerament per davall de la registrada en el trimestre anterior, encara que torna a ser superior a la mitjana nacional (12,48%)".

També ha incidit que durant el segon trimestre de l'any l'ocupació agregada ha avançat a la Comunitat un 0,56%, mentre que en mitjana nacional l'avanç ha sigut de l'1,91 %. "El nombre d'aturats, per la seua banda, va experimentar un increment del 0,25% a la Comunitat Valenciana mentre que a nivell nacional es registra un descens del 8,04%. Tot açò en un context en el qual el nombre d'actius s'incrementa lleugerament tant a la Comunitat (0,52%) com en mitjana nacional (0,55%)", ha exposat.

Després d'augmentar en 12.100 persones l'ocupació entre abril i juny, la CEV ha ressenyat que "l'evolució és positiva en tots els sectors excepte en indústria, on es registra un lleuger descens de l'ocupació". Ha destacat el "dinamisme" mostrat pel sector servicis i la construcció.

Igualment, l'associació empresarial ha apuntat que "l'evolució per províncies és heterogènia". A Castelló ha destacat l'"elevat increment" de l'ocupació, "espentada principalment pel sector servicis, encara que es registren xifres positives també en agricultura i construcció", i a València la CEV aprecia "una marxa també positiva, encara que amb un avanç més moderat en el nombre d'ocupats".

No obstant açò, a Alacant, "el conjunt dels ocupats es reduïx un 0,27% (2.100 persones ocupades menys) conseqüència de caigudes en l'ocupació del sector construcció i, sobretot servicis, que no van poder compensar la millorança experimentada en l'ocupació agrícola i industrial".

Així mateix, la CEV ha assenyalat que, per tipus d'ocupador, "decau el major dinamisme de l'ocupació privada registrada en el trimestre anterior". "Durant el segon trimestre de l'any, l'ocupació va créixer un 0,05 % en el sector privat i un 3,21 % en el públic a la Comunitat. Malgrat açò, l'ocupació privada seguix representant un 83,24 % del total a la Comunitat, una xifra lleugerament superior a la mitjana nacional", ha indicat.

La CEV ha afegit que l'atur ha pujat principalment en agricultura, per motius estacionals, i en el col·lectiu sense ocupació anterior. "Aquests increments no es van poder compensar amb les 3.500 persones parades menys en servicis i les 1.100 menys en indústria", ha lamentat. En termes relatius i en taxa trimestral destaca la baixada en el sector industrial (5,42 %) malgrat que en la província de Castelló creix l'atur en aquest sector, que està sent el més afectat pels increments constants en el preu del gas.

Amb tot, també ha posat l'accent que, en termes interanuals, la Comunitat Valenciana registra 119.000 persones ocupades més que en el segon trimestre de 2021, la qual cosa suposa un increment del 5,81 % en l'ocupació, 1,76 punts per damunt de la pujada experimentada en mitjana nacional. La Comunitat se situa així com la tercera autonomia amb major increment de l'ocupació, ha comentat.

D'altra banda, ha incidit que el nombre d'aturats es redueix un 22,27%, amb 91.300 persones menys."Aquesta reducció és també més intensa que en el conjunt d'Espanya", ha valorat, abans d'agregar que el nombre d'actius és un 1,13% superior a la de l'any anterior, quasi 4 dècimes per damunt de l'increment registrat en mitjana nacional.