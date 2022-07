Feijóo denuncia que con "las recetas" de Podemos de subir impuestos "España será la última en recuperarse"

El día en que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos presenta los nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y los bancos, el presidente popular denuncia que con "las recetas" de subir impuestos "España será la última economía europea en recuperarse".

Una fórmula que ya aplicó el Ejecutivo durante la crisis de la Covid y que no hizo más que empeorar los números, según Alberto Núñez Feijóo, que aunque vea "evidente" que Sánchez "no sea el responsable de la crisis" económica derivada de la pandemia, sí le considera "responsable de la gestión de la misma". Si bien la crisis fue "global" no lo fue su impacto en cada país: "la española es la economía europea que más cayó y va a ser la última en recuperarse". Porque de los 27 países de la UE, "23 ya han recuperado la riqueza de 2019: tres están a solo un punto y España está 3,8 puntos por debajo de la quien que tenía", ha lanzado en el balance del curso político.

¿A qué se debe esta situación? Para Feijóo responde a tres razones: "negar" la crisis de la Covid y el impacto de la guerra de Ucrania, las medidas "insuficientes" y "elevar a Podemos a máxima inspiración de la política económica".

"El gobierno se pasó las primeras semanas [de la pandemia] negando la posibilidad de una crisis y las siguientes minimizando el impacto de la misma. Cuando asumió la situación ya era tarde, se vio desbordado y adoptó medidas insuficientes", ha valorado el popular. Como fue la de "subir los impuestos hasta en 24 ocasiones e incrementar los precios para afrontar la actual inflación; y pretende salir ahora de la crisis de inflación, incrementando los precios y, por tanto, la inflación. La recetas economías parecen pensadas para agravar la crisis económica", ha denunciado.

Asimismo, Feijóo recuerda que "sin una política económica razonable, es imposible tener una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y una atención de calidad a quienes más lo necesitan". Porque, pese a que el Ejecutivo "elevara a categoría de mantra el eslogan de no dejar a nadie atrás, ha crecido la tasa de personas en riesgo de pobreza, los bancos de alimentos alerten de la cronificación de la pobreza y que el IMV se haya quedado en la mitad de lo que se prometió", señala el líder de la oposición, quien se "compromete a recuperar la economía, y mejorar los servicios públicos y el respeto a las instituciones; hacer propuestas y que España sea visto como un socio fiable en Europa y el extranjero".