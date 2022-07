Obri al públic la renovada Plaça de la Reina de València amb 12.000 m2 per als vianants

Les obres es van iniciar a l'abril de l'any passat a càrrec del despatx de l'arquitecte José María Tomás en UTE amb Edifesa-Collosa i han permès substituir una rotonda per al trànsit rodat per un espai diàfan i accessible des del qual poder gaudir de perspectives renovades del Micalet, la porta barroca de la Catedral i Santa Catalina.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrat la seua satisfacció: "És una gran plaça, una altra gran plaça de la ciutat de València", ha asseverat.

"Hem obert aquest matí la plaça de la Reina després de les obres de remodelació. Estem contents perquè hem vist que està plena de gent", ha asseverat el primer edil, que ha incidit que, alhora, s'ha obert també el pàrquing subterrani sota la plaça, que és fonamental per a l'aparcament en la zona centre. "A partir d'aquest moment, la plaça i el pàrquing estan a l'abast de tota la ciutadania", ha subratllat.

Per la seua banda, el regidor de Mobilitat Sostenible, regidoria responsable d'aquest projecte de reforma, Giuseppe Grezzi, ha destacat que "hui és un gran dia per a València amb l'obertura a la gent de la Plaça de la Reina, un projecte icònic per a un espai monumental singular".

"De gran rotonda testificada de cotxes, busos, furgonetes llançant fum i soroll, en una plaça de 12.000 metres quadrats per a gaudir, per a contemplar les vistes del Micalet, per a jugar, per a estar i passejar. És una gran satisfacció i motiu d'orgull haver pogut completar un projecte d'aquesta envergadura amb la remodelació d'un aparcament que té més de 50 anys. És un autèntic regal per a valencians i valencianes, que estic segur que ho faran seu des del minut 1", ha declarat.

També ha expressat la seua alegria la vicealcaldesa, Sandra Gómez, qui ha considerat que aquesta actuació és "un exemple més de recuperació de l'espai públic" en què les persones són el centre".

A més de la pavimentació de la plaça amb pedra calcària antilliscant de tonalitats que ajuden a no absorbir la calor -el mateix material amb el qual es va construir la Catedral-, els treballs realitzats incorporen una zona de jocs infantils, tendals de diferents altures, lavabos públics, 1.378 arbustos i 115 arbres.

S'han instal·lat dos fonts d'aigua, 900 seients en 465 metres lineals, bancs adaptats, contenidors soterrats, 30 places d'aparcabicis, aspersors-difusors d'aigua, punts de llum en el sòl, pivots retràctils per a permetre l'accés de vehicles autoritzats i d'emergència, dos monòlits amb informació documental adaptada al llenguatge Braille i una oficina d'informació i turisme. A més, s'ha recuperat la parada de Valenbisi, la zona de càrrega i descàrrega amb horari delimitat i s'han resituat els quioscs ja existents a la plaça.

APARCAMENT SUBTERRANI

La iniciativa, que incorpora 21 propostes ciutadanes sorgides del procés d'implicació ciutadana "Participa Reina!" dut a terme en 2016, inclou també la remodelació de l'aparcament subterrani d'una superfície de 8.634 m2 eliminant, així, les rampes circulars i substituint l'accés i l'eixida per una entrada des del carrer de la Pau i una eixida pel carrer del Mar.

L'aparcament, que també es posa hui en marxa sota la gestió de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), disposa de 228 places per a cotxes -de rotació i lloguer-, sis places per a persones amb mobilitat reduïda, 48 places per a motocicletes, 20 per a bicicletes, nou carregadors de bicis i/o VMP elèctrics i set carregadors per a vehicles elèctrics, així com un sistema de busca de la plaça d'aparcament mitjançant la introducció del nombre de matrícula en les pantalles a la disposició de les persones usuàries.

A més, les persones que compren en el Mercat Central o als comerços que formen part de l'Associació de Comerciants del Centre Històric tindran descomptes en l'aparcament gràcies a una col·laboració amb aquestes entitats per a fomentar el comerç de proximitat i contribuir a millorar la mobilitat en el centre de la ciutat.

S'ha eliminat així una rotonda per al trànsit motoritzat per la qual confluïen 36 línies d'autobusos amb una freqüència de 5 a 10 minuts, la multitud de motocicletes aparcades enfront de la Catedral i els parterres enjardinats distribuïts com a illots per a ordenar el trànsit rodat, que desapareix de la plaça.

En aquest sentit, des de l'Associació de Venedors del Mercat Central han assenyalat que es recupera la normalitat en els accessos "després de diversos anys d'obres en el centre". La presidenta del col·lectiu, Merche Puchades, ha destacat "l'important esforç econòmic del Mercat Central i l'Ajuntament de València perquè els clients puguen vindre còmodament i beneficiar-se de fins a una hora d'aparcament gratis, canviant per mercapunts l'import de les seues compres".

"UN VERDADER SECARRAL"

Per la seua banda, des de l'oposició en l'Ajuntament s'han mostrat crítics amb l'obra. La portaveu del PP, María José Catalá, ha criticat la remodelació perquè, al seu juí, és "un verdader secarral", al mateix temps que ha reclamat "més zones d'ombra per a fer-la més amable per a les persones doncs no hi ha cap banc en una ombra i els que hi ha no són els més adequats".

Per a Catalá, l'equip de govern "opta per excés de ciment en totes les seues actuacions i la plaça de la Reina o la remodelació provisional de la plaça Sant Agustín són un exemple". Ha afegit que "a aquesta dinàmica d'aridesa, s'uneix també la lletjor d'alguns projectes com la reforma provisional de la Plaça de l'Ajuntament que ha costat més d'1 milió d'euros, o el galimaties que han fet en Pérez Galdós on la gent no sap per on ha de caminar, i que també ha costat una dinerada (750.000€)".

Des de Ciutadans, el seu portaveu, Fernando Giner, ha denunciat que el paviment de la nova plaça "s'haurà d'alçar recentment estrenat a la fi d'aquest mateix any o en 2023 per la desídia d'aquest Ajuntament". Concretament, ha explicat que encara han quedat pendents algunes excavacions arqueològiques que sí que estaven previstes, i que es podrien haver realitzat "perfectament" mentre el sòl estava alçat per a poder procedir a les obres de remodelació.