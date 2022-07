Vacaciones más cortas pero menos austeras: los españoles incrementarán su gasto en el mes de agosto por primera vez desde 2018

El 42% de los españoles cogerán vacaciones a partir de este lunes 1 de agosto, según datos del Observatorio Nacional del Turismo (ObservaTUR) que ha publicado un estudio en el que se constata que ya ha comenzado la recuperación del sector turístico y que, en algunos casos, se estaría aproximando a las cifras pre-pandemia.

El verano del 2022 es el primer período estival de la recuperación, tras dos años de restricciones marcadas por la pandemia. Agosto es el mes protagonista de las vacaciones de verano, seguido de junio (29%), lo que mantiene la tendencia predominante de los últimos cuatro años e incluso sube un 1% más, respecto al mismo mes del pasado ejercicio.

"Los deseos de viajar y la ilusión por volver a disfrutar de la tan ansiada normalidad están actuando como los grandes dinamizadores de la actividad turística", según relata el estudio de ObservaTUR, que cuenta con la colaboración de empresas como Renfe, Iberia, Ilunion o Carrefour.

Además, el octavo mes del año es el preferido por los españoles con edades comprendidas entre los 50 y los 64 años (49%), con diferencia entre sexos, ya que frente al 44% de hombres que prefieren estar de vacaciones en agosto se sitúa el 40% de las mujeres.

Los datos también revelan que los viajeros que se desplazarán en estas fechas lo harán mayoritariamente acompañados de sus parejas (74%), si bien los que lo harán con amigos (21%) vuelven a niveles de pre-pandemia y disminuyen levemente quienes viajan solos.

Predominan las vacaciones de corta duración

El 5% estará fuera de su residencia habitual entre una semana y doce días. Además, en 2022 descienden las vacaciones de mayor duración y aumentan las más cortas.

Por otro lado, para los traslados el 68 % usará el vehículo propio, al tiempo que el alojamiento predominante del 36 % de los españoles en agosto será el hotel, seguido del apartamento turístico y del propio.

Respecto a los viajes, el 60 % de los turistas españoles optará por un destino nacional. "Debido a la apertura de las medidas de los diferentes países, relativas a la movilidad y seguridad de los viajeros" los viajes internacionales han aumentado, afirman los autores del informe. El 18 % de los españoles escogerán un destino internacional y otro 22 % combinará ambas fórmulas. Entre los que prevén algún movimiento al extranjero, el 30 % realizará un viaje a Europa.

"La elección de destino comienza a recuperar la tendencia anterior a la pandemia", señalan los datos aportados por los autores del informe. Los destinos predominantes son los viajes de sol y playa (el 41 %) destacados en todas las edades, junto con los viajes familiares y los de relax y bienestar (15 %), seguidos de los culturales (14 %).

El gasto medio por persona cesa "su tendencia decreciente y por primera vez desde 2018 se incrementa con respecto al año anterior", afirman los creadores del estudio de ObservaTUR. Los españoles gastarán una media de 610 euros en sus vacaciones de verano, después de que el año pasado anotara la media más baja, 566 euros, pero que está todavía por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

Sin embargo, los viajeros que cuentan con un presupuesto global inferior a los 1.000 euros para las vacaciones de verano representan el 43 % del total, mientras que los que superan los 3.000 euros representan el 8 %, un porcentaje que se duplica con respecto al 4 % registrado en 2021.

Riesgo de recesión después de las vacaciones de verano

El verano está marcado por el aumento del empleo, impulsado por el fin de las restricciones, y la vuelta de los turistas extranjeros. Pero el coste del nivel de vida ha aumentado por la subida de precios a finales de junio, condicionado por el desplome del euro frente al dólar.

No solo esto, en la actualidad hay numerosas amenazas que pueden tornar en nublado la vuelta de vacaciones: riesgo de recesión, inflación, ralentización del incremento del PIB, y pérdida de poder adquisitivo.

El corte de gas ruso a Europa supone un peligro de cara al invierno y, si Alemania se ve afectada, puede entrar en una recesión y afectar al resto de los países europeos.

Recientemente, otra problemática acechó al panorama económico europeo. El Banco Central Europeo (BCE) aumentó los tipos de interés al 0,5%, la mayor subida en toda la historia del euro. Este tipo de medida se impuso para luchar contra la inflación, que expertos economistas llevan advirtiendo desde hace meses.

Causa de ello, el 50% de los españoles no cogerán vacaciones debido a las situaciones económicas actuales. El 23% de los viajeros no emprenderán un viaje por trabajo o estudios. Un 12% por temores a la pandemia y un 2% no viajará por temor a la guerra de Ucrania, una "opinión que podría tener un componente también económico", cuentan los creadores del informe.

"La confianza en la evolución de la economía española ha caído sustancialmente sobre 2019", manifiestan los autores del informe de ObservaTUR. Pese a eso, el turismo económico en España alcanza cifras similares a los años pre-pandémicos.