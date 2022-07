CESM rebutja la proposta de Sanitat per a millorar el SAMU per "insuficient i poc incentivadora"

En eixe sentit, ha lamentat que es fa "inviable qualsevol millora immediata, especialment quan Conselleria ja ha anunciat públicament la seua decisió de no seguir amb aquestes taules negociadores fins a la segona quinzena de setembre".

En eixe sentit, ha mostrat el seu "rebuig absolut" a la proposta d'increment salarial de l'administració per ser absolutament "insuficient i poc incentivadora" per "no equiparar les retribucions als mòduls addicionals de reforç en els equips d'Atenció Primària o prestació de mòduls addicionals de reforç en centres hospitalaris".

De la mateixa manera, assenyala que l'oferta de formació "no ofereix garantia d'alguna d'una correcta avaluació" de les competències que els professionals haurien de tindre per a poder treballar en el SAMU.

CESM reclama una priorització de problemes ja que tot i que les millores retributives dels Coordinadors del CICU són "adequades"considera que "no té cap sentit donar-li a aquest apartat lamàxima prioritat, ja que el problema fonamental és la faltade metges en les unitats SAMU molts dies d'aquest estiu".

Així mateix, considera "incomprensible" alguns dels punts de laredacció de l'esborrany, quant a la retribució d'eixeshipotètiques prolongacions de jornada, àdhuc no pactades, amb una redacció "confusa". Així, assenyala que és "un autèntic disbarat" que una administració supedite el pagament de mòduls de prolongació de jornada al compliment de la jornada legalment establida per un professional determinat quan "tot professional està obligat a complir la seua jornada laboral, excepte les excepcions legalment contemplades doncs de no ser així aquesta conducta seria sancionable".

Davant açò CESM-CV exigeix que tots els metges del SAMUreben al novembre de cada any la seua planilla anual, tal comestà estipulat legalment, "evitant així situacions confusesquant a si el torn que el professional està exercint ésjornada ordinària o prolongació de jornada". Així mateix, considera exigeix el pagament a mes vençut de les retribucions generades per aquest concepte de prolongació de jornada.