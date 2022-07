EPA.- CCOO PV ressalta una "evident" recuperació de l'ocupació que "queda aombrada per la incertesa econòmica"

"L'estadística coneguda hui reflecteix un augment de l'activitat i una disminució sensible de la taxa de parada respecte a l'últim trimestre. El lleu repunt del nombre de persones desocupades a la Comunitat s'ha d'atribuir a un important augment del nombre de persones que s'han incorporat al mercat de treball, potser molt relacionat amb el repunt del sector servicis en aquesta època de l'any", ha explicat Juan Carlos Gallart, secretari d'Ocupació i Política Institucional del sindicat.

També s'adverteixen "considerables millores" en el relacionat amb la qualitat en l'ocupació: la temporalitat segueix disminuint notablement, ja que acumula un descens de dos punts respecte a les dades de l'any passat i un punt respecte al que es coneixia en el trimestre passat. "No hi ha dubte que aquesta dada és un bon auguri a l'hora de buidar qualsevol dubte respecte a l'eficàcia de la reforma laboral", ha afirmat el responsable sindical.

Segons el parer del sindicat, l'economia valenciana "s'enfronta al gran repte de seguir generant ocupació en un context de gran incertesa marcat per l'alta inflació i vinculada a l'escalada dels preus energètics". Des de CCOO PV s'insisteix en la "necessitat" d'actuar sobre les causes que expliquen la pujada de preus que suporten les llars i el teixit productiu.

"És fonamental limitar els beneficis excessius sobrevinguts en algunes activitats empresarials i econòmiques, inclosos els lloguers, per a controlar l'auge dels preus", sosté el secretari d'Ocupació de CCOO PV. En aquest sentit, el sindicat valora el paquet de mesures engegat pel Govern, però ho considera "clarament insuficient".

Igualment, Gallart ha insistit en la "importància" d'invertir eficaçment els fons Next Generation per a asseure les bases d'un canvi de model productiu que aprofite el canvi de paradigma que ha suposat la reforma laboral per a crear ocupació de qualitat.

"L'autonomia ha de fugir de la temporalitat que ens caracteritza, que dificulta els processos de formació i qualificació, que anima a externalitzar i subcontractar activitats, diluint la grandària de les empreses i fomentant l'especialització en activitats de baix valor afegit. El model d'obtindre benefici sense risc a costa dels drets laborals no només és tòxic, està esgotat", ha advertit.

Finalment, el responsable sindical ha incidit que "la bona marxa de l'ocupació no ha de fer-nos oblidar que recentment l'enquesta sobre qualitat de vida de l'INE va mostrar amb absoluta claredat que durant el 2021 va augmentar la pobresa a la Comunitat, que ja afectava al 25,1% de la població".