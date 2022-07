El telèfon 1·1·2 Ucraïna rep 1.751 telefonades en quatre mesos de funcionament

El passat 29 de març, la Generalitat va engegar el telèfon 1·1·2 Ucraïna per a atendre en ucraïnés i en rus a les persones afectades per la crisi humanitària oferint-los orientació i assessorament sobre servicis bàsics durant els primers mesos de la seua arribada a la Comunitat Valenciana.

Del total de telefonades rebudes des de finals del mes de març, 234 (13,3%) es corresponen amb consultes relacionades amb l'assistència humanitària o possibilitats d'acolliment. Durant aquest període el telèfon 1·1·2 Ucraïna ha rebut un total de 258 telefonades (14,7%) sol·licitant informació de servicis o assistències socials de diversa índole.

La resta de les consultes realitzades a aquest servici creat per la 'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències' representen el 72% del total de les telefonades i han s'han centrat en situacions en les quals era necessària l'activació de servicis d'emergències i seguretat. En concret, el 30% es refereixen a necessitat d'assistència sanitària i el 18% a problemes de seguretat.

Segons les dades registrades, el mes de major volum de consultes va ser abril, quan es van realitzar un total de 875, una xifra que suposa el 50% del total. Durant aquest últim mes, només una de cada quatre telefonades rebudes ha sigut per a realitzar sol·licituds d'informació.

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, que ha destacat la importància d'aquest servici especialitzat d'assessorament i orientació, ha indicat que "durant aquests mesos s'ha reforçat aquesta assistència per a resoldre els dubtes i necessitats bàsiques de les persones refugiades".

"Ara, podran seguir informant-se a través del personal de l'1·1·2 i del portal Gvaoberta.ucrania habilitat per la Generalitat per a facilitar l'accés a tots els servicis i atencions que precisen, en àmbits com a ajuda humanitària, allotjament o material lingüístic, entre uns altres".

Ángel ha subratllat la "gran tasca" que ha desenvolupat durant aquest període el personal en aquest dispositiu especial "que ha demostrat la seua professionalitat i eficàcia a l'hora d'atendre les emergències i dubtes durant les primeres setmanes d'estada de les persones procedents d'Ucraïna".