Este jueves tiene lugar la gran final de Supervivientes, una gala en la que los espectadores descubrirán quién se alza con el maletín después de tres meses de convivencia en los Cayos Cochinos. Además, esta noche se desvelará otra las incógnitas que mantiene en vilo a la audiencia: ¿acudirá Olga Moreno a entregar el cheque al vencedor?

Los colaboradores del Club Social de El programa del verano no han podido evitar defender a sus favoritos y pedir a la audiencia el voto para ellos. Así, Isa Pantoja se ha puesto del lado de Marta Peñate asegurando que había hecho un gran concurso enfrentándose a las adversidades ella sola desde Playa Parásito.

Tanto Joaquín Prat como Patricia Pardo han mandado su apoyo a Alejandro Nieto. "Es verdad que ha tenido comportamientos, hasta cierto punto, inexcusables, pero es el que tiene la unanimidad de sus compañeros como mejor superviviente. Si decidiesen ellos quién tiene que ganar, sería Alejandro", ha señalado Prat.

Lecquio ha señalado que le gustaría saber "cuál es el secreto" de Nacho Palau para cosechar el apoyo de la audiencia. "No le veo nada. Es el típico especímen que ve la paja en el ojo ajeno, pero no en el suyo. No me gusta".

Paloma García-Pelayo ha apuntado que Ignacio de Borbón le ha gustado "siempre, incluso en los momentos de rabieta": "Creo que ha sido un luchador que se ha enfrentado a gente gigante, televisivamente hablando. Tiene muchísimas razones para ser el ganador, pese a que en su momento se dijo que su apellido pesaba".

Finalmente, Patricia Pardo ha agregado que su favorito es Alejandro: "Pese a que en algún momento he criticado, porque no me han gustado mucho, algunas de sus actitudes porque tienen un punto machista, creo que es muy noble".