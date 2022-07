Sufoquen l'incendi d'una vivenda després d'explotar la bateria d'un patinet elèctric a Alacant

Sobre les 14.30 hores del passat 18 de juliol, un ciutadà va irrompre en les instal·lacions del subsector de Trànsit, situades en ple nucli urbà d'Alacant, per a demanar auxili perquè s'havia iniciat un incendi a escassos metres de les dependències, informa l'institut armat.

Dos agents van agafar dos extintors de l'aquarterament i van eixir corrent cap a l'habitatge, a dos carrers de distància, on van comprovar que per la finestra eixia una gran columna de fum.

Mentre des del subsector avisaven els servicis d'emergències, els efectius i una patrulla de suport van pujar per les escales fins a la vivenda, en la quarta planta, per a desallotjar als veïns de la resta de pisos davant el possible risc d'intoxicació per inhalació de fum.

Gràcies als extintors, els guàrdies civils van sufocar el conat, originat a la terrassa per un patinet elèctric, que havia calcinat per complet el mobiliari d'eixa habitació. Així van evitar la seua propagació i van posar a totes les persones fora de perill fins a l'arribada poc després dels bombers per a fer-se càrrec de la situació.

El propietari del pis afectat estava a l'interior. Es tracta d'un home de 37 anys que va patir lesions lleus i ja està recuperant-se.