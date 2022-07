L'Audiència dona via lliure per a seguir investigant Assut: veu correcte l'inici i el secret de les actuacions

20M EP

NOTICIA

La secció tercera de l'Audiència Provincial de València dona via lliure per a seguir investigant el conegut com a cas Assut -relacionat amb presumptes 'comissions' a canvi d'adjudicacions d'obra pública de l'Ajuntament de la capital valenciana per part d'empreses adjudicatàries que haurien realitzat factures suposadament fictícies-: veu correcte l'inici de les actuacions, el secret del procediment i les successives pròrrogues.