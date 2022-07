Cs demana la compareixença de Mollà davant la crisi de preus en el camp valencià

El seu objectiu és que Mollà (Compromís) explique la política general que la Generalitat pensa dur a terme per a solucionar el problema que viuen els agricultors valencians.

"Des de les organitzacions agràries porten temps avisant de la situació dramàtica que viu el sector i han manifestat que la campanya passada va ser un complet desastre", recorda el diputat 'taronja' Emigdio Tormo, exigint a la consellera una valoració de l'anterior campanya i una previsió per a la pròxima perquè "els agricultors valencians estan abandonant les explotacions per la baixa rendibilitat que donen, un verdader problema per al camp valencià".

També veu necessari adaptar les ajudes que rep el sector a la inflació actual, "una situació que asfixia a un sector tan important com és el que dona de menjar".

De cara al futur, Cs ha registrat una bateria de preguntes en les quals demana saber si la Generalitat adoptarà mesures per a promoure i facilitar el relleu generacional del sector primari a la Comunitat, així com de quina manera la Conselleria col·labora amb les entitats locals per a implantar mesures de suport als joves del camp.