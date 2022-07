L'Ajuntament de València donarà llum verda a dos projectes de millora del "emblemàtic" entorn de l'Estació del Cabanyal

Així ho ha avançat la vicealcaldesa de València i responsable d'Urbanisme, Sandra Gómez, en declaracions als mitjans de comunicació abans del ple municipal del mes de juliol.

Les actuacions estan englobats en l'estratègia Edusi i, per tant, compten amb fons de la Unió Europea. El primer d'ells se centra en la part oest del barri, en Serreria i Lluís Peixó, i preveu el desviament de la calçada Marino Blas de Lezo i Serreria en la seua intersecció amb Blasco Ibáñez, la instal·lació del carril bici, la millora del paviment de les voreres i la millora de l'accessibilitat.

Així mateix, es vol modificar el trànsit cap a una nova rotonda enjardinada amb la finalitat d'alliberar espai entre l'estació i el Cabanyal i per a generar una nova plaça i zona verda.

Quant al segon projecte, es tracta de reurbanitzar l'àrea delimitad per Serreria, Lluís Despuig, Martí Grajales i Sánchez Coello. La voluntat és habilitar arbrat i vies per als vianants en aquesta àrea.

La inversió global prevista supera els 8,3 milions, finançats al 50% per la Unió Europea.

D'aquesta manera, es portarà a aprovació "una important obra per a la recuperació de tot l'espai de l'Estació del Cabanyal, molt simbòlica per diversos motius".

En primer lloc, ha assenyalat la vicealcaldesa, "perquè parla d'eixa València ciutat de places que es porta dels nostres barris el trànsit i els roïns fums". "I a més -ha continuat- perquè suposa la recuperació d'un espai que volia ser derrocat pel PP amb el projecte de l'ampliació de Blasco Ibáñez".

"Un projecte, per cert que el PP pareix que segueix tenint la temptació d'engegar perquè a la candidata popular (María José Catalá) sempre li escolte dir que vol ser l'alcaldessa que òbriga València al mar. Jo entenc que no conega molt bé aquesta ciutat, però ha de saber que el Poblats Marítims formen part tant de València com Cirilo Amorós i, per tant, València no cal obrir-la al mar perquè ja està al mar", ha resolt.