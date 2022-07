Set jugadors d'escacs cecs competeixen per aconseguir plaça per al Campionat del Món Juvenil IBCA

El XVIII Campionat d'Espanya d'Escacs Juvenils, organitzat per la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs (FEDC), és el torneig anual que enfronta a les promeses dels escacs per a persones cegues. Enguany va ser inaugurat per Imelda Fernández, vicepresidenta quarta de Servicis Socials i Participació de Grup Social ONCE, qui va donar els seus millors desitjos per a tots els participants.

El favorit és el defensor del títol Aarón San Juan, que amb prou faenes unes setmanes arrere es trobava disputant el Campionat del Món Juvenil en Castelnaudary (França) al costat de la també participant Iraida Casadevall. Aquest jove lleonés haurà d'enfrontar-se a qui pareix el seu major rival, el madrileny Miguel Arnedo, que després de la seua espectacular actuació durant el campionat nacional per edats disputat el cap de setmana passat en Salobreña pareix poder alçar-se amb el títol de campió.

El campionat es desenvoluparà sota estrictes mesures de seguretat sanitàries, tenint en compte que aquest esport requereix estar en constant contacte amb les peces i els taulers en cinc rondes. Es disputaran les tres places disponibles per al campionat del món que tindrà lloc del 3 a l'11 de juliol de 2023 a València.

Des de l'ONCE destaquen que els escacs és un esport de llarga tradició entre les persones amb discapacitat visual, davant la seua facilitat per a ser practicat de manera integrada en les competicions amb persones vidents. Per a la seua pràctica, els cecs necessiten només algunes adaptacions en el material de joc: per exemple, el tauler té els quadres negres lleugerament més alts que els blancs per a fer-los diferents al tacte.

A més, les peces negres porten, en la seua part superior, una protuberància que les distingeix de les blanques. Cada casella del tauler té un orifici en el centre en el qual s'insereixen les peces a través d'una xicoteta tija que tenen en la seua part inferior. Mitjançant aquest sistema, les mans del jugador poden tocar totes les peces sense derrocar-les.

Les partides entre jugadors d'escacs cecs es juguen en dos taulers. Cada jugador mou les peces en el seu tauler de manera que, en tocar-les, no moleste ni siga molestat pel seu contrari. I us rellotges disposen d'un mecanisme de veu amb auriculars per a accedir al temps de joc.