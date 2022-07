El señor @LMDShow y su comunidad lleva salvándome muchas tardes y noches durante estos meses con sus directos, haciendo que me descojone en días que no he tenido ganas de nada y sólo lloraba, y sigue haciéndolo.



Me llena el corazón verle llorando de felicidad, se lo merece ❤️ pic.twitter.com/GchW4VWJZl