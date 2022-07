'El programa del verano' habla con una afectada por el rey del 'simpa' de Jerez: "Si alguien me pide un bocadillo, se lo voy a dar"

Hacer un simpa se ha convertido en una de las prácticas habituales de aquellos que no pueden o no quieren abonar la cuenta en los restaurantes que visitan. Tras mostrar el caso del delincuente que actuaba en Zaragoza, este jueves, El programa del verano ha informado acerca de un hombre que actúa en Jerez de la Frontera.

El matinal ha conseguido localizar al Rey del simpa, que ha destacado que tiene intención de pagar en cuanto le sea posible. Además, el programa de Telecinco también ha entrevistado, en directo, a una de las hosteleras afectadas.

La mujer, que ha preferido ocultar su rostro, ha señalado que el hombre nunca ha utilizado la violencia y que siempre intenta pasar la tarjeta para pagar, aunque nunca tiene dinero en la cuenta.

"Yo entiendo que es una ilegalidad y es normal que la gente esté cansada, pero a mí, en cierto modo, hasta me conmueve porque entiendo que es una persona con dificultades. Entiendo su malestar e indignación. Por suerte, todos le conocen porque es vecino de la zona y sabe que cuando pone un pie en un local se va a ir sin pagar la factura", ha agregado Patricia Pardo.

Además, la hostelera ha destacado que se trata de una persona que tiene problemas económicos. "Somos humanos, sabemos las necesidades que hay. Hoy en día, si vienen a pedirme un bocadillo, yo se lo voy a dar aunque sepa que no me va a pagar. Él tiene voluntad pagarte, pero no sabemos si llegará ese día", ha apuntado la hostelera.

Por su parte, Joaquín Prat ha sentenciado que existen comedores sociales a los que el Rey del simpa puede acudir y, así, no dejar a deber ninguna cantidad de dinero en restaurantes.