Intern del CIE Sapadors denuncia que quatre policies li van donar una palissa en demanar assistència per mal de queixal

Així es desprèn de la denúncia, facilitada per CIEs NO i consultada per Europa Press, presentada en el jutjat de guàrdia de València dilluns passat.

L'incident va tindre lloc en la nit del dimecres o dijous de la passada setmana -el jove no recorda la data amb precisió-, després que l'intern polsara el timbre de la cel·la per a avisar la policia mentre cridava de dolor i reclamava atenció sanitària per mal de queixal.

Passats uns minuts, l'intern va explicar que quatre policies van entrar amb "actitud violenta" i un d'ells li va donar una espenta que el va tirar al sòl.

En eixe moment, prossegueix: "Els agents van començar a colpejar-me, donant-me patades al cos". L'intern va tractar de protegir-se, però va afirmar que un agent li va donar una forta patada en el cap que li va donar a l'ull.

L'informe mèdic de l'exploració que li van realitzar un dia després va constatar "múltiples excoriacions superficials longitudinals en tòrax i membre superior esquerre" i "hematoma peritobitari esquerre".

Després de l'agressió, que segons afirma va ser presenciada pels companys de cel·la, els policies li "van agarrar fortament i, amb les mans immobilitzades darrere de l'esquena", li van traure de la cel·la.

Segons indicava en la denúncia, no li van portar al metge del CIE, sinó que a "espentes" el van baixar al pis inferior i li van tancar durant una hora en una habitació. Durant eixe temps -sempre segons la seua versió- va patir forts dolors pels colps que havia rebut. Es van negar a donar-li aigua i va veure, a través de la finestra del quart, "com els policies reien".

Aquesta situació li va provocar un fort estrés, ansietat i frustració, per la qual cosa va aconseguir tal grau de desesperació que es va fer una sèrie de talls al cos amb un metall que va poder extraure de la persiana.

L'endemà el van portar a un centre mèdic i li van receptar diferents medicaments que havia de prendre cada huit hores, però fins al dia 25 no li van donar cap, afirmava en la denúncia.

GRAVACIONS I IDENTIFICACIÓ

La víctima sol·licita al jutge que s'aporten les gravacions de les càmeres del CIE, la identificació dels agents de servici que van poder haver participat en els fets, la presa de testimoniatge als testimonis i que li explore el metge forense.

A més, argumenta que en estar privat de llibertat sota la custòdia de l'Estat, aquest és responsable indirecte de l'agressió i no pot autoritzar la seua expulsió perquè s'estaria protegint a si mateix. Per tant, reclama que se suspenga la seua expulsió, "ja que ha de prevaldre la meua condició de víctima fins a que s'aclarisquen els fets", exposa.

La Campanya pel Tancament dels CIE i la fi de les deportacions també exigeix que es paralitze la seua expulsió mentre s'investiga l'ocorregut, es determinen les responsabilitats directes i indirectes i es castiga als culpables.

"Exigim que no torne a succeir el mateix que en anteriors casos de presumptes agressions policials en el CIE: queden en la impunitat perquè s'actua amb diligència per a expulsar la víctima, però no es té la mateixa premura a investigar la denúncia i acaba sent arxivada per absència de l'interessat", exposa.