Iron Maiden, por fin en el Estadi Olímpic de Barcelona

Los incondicionales de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, liderada por Bruce Dickinson, llevan esperando desde el pasado 19 de junio de 2021 para poder disfrutar del imponente directo que llega este viernes 29 de julio al Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Esta era la fecha inicial de una actuación que acabó posponiéndose por la pandemia hasta este viernes y para la que todas las entradas que se compraron en 2021 son válidas.

Iron Maiden trae a Barcelona la gira mundial 'Legacy Of The Beast' en el que será su único concierto en España. Como teloneros, tocan este viernes Within Temptation y Airbourne. Este tour, que se basa en el videojuego y cómic del mismo nombre, ha llevado a la mítica formación por 39 países de todo el mundo, en los que ha tocado para más de dos millones de seguidores. El año pasado sí que actuaron en España, concretamente, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilita este viernes 29 de julio un servicio especial de autobuses para bajar de Montjuïc a plaza Espanya una vez que finalice el concierto, que arrancará a las 21 horas. Las lanzaderas comenzarán a operar a partir de las 22.30 horas, aproximadamente. Son válidos todos los títulos de transporte del sistema tarifario integrado. Para subir hasta el estadio, TMB recomienda usar la línea 159 de autobús, que reforzará su servicio este viernes entre las 17 y las 21 horas. El metro funcionará hasta las dos de la madrugada.