Firmat el conveni del canal d'accés a València amb 550 milions per a la "metamorfosi urbana" i impulsar el Corredor

Així ho ha recalcat la titular de Transports de l'Executiu central, que ha subratllat que amb aquest acord -que València esperava des de fa 2003, ha recordat- "s'obri una nova etapa en la integració del ferrocarril a València i en el desenvolupament del Corredor", així com unes "immenses possibilitats per a la Comunitat en els pròxims anys per a millorar la vida dels valencians".

El conveni permetrà realitzar huit actuacions, entre les quals destaquen el nou canal d'accés, que contempla el soterrament de totes les vies d'accés a les estacions de València Nord i Joaquín Sorolla, perllongant els túnels del nuc sud, i la remodelació de l'estació de Joaquín Sorolla. Es contempla una dotació de 550 milions, finançats al 50% per l'Estat, un 25% per la Generalitat i el mateix percentatge per l'Ajuntament. Així mateix, està previst que 163 milions vagen a càrrec dels fons europeus Next Generation.

D'aquesta quantitat global, Adif licitava aquest dimarts uns 530, ja que els 20 restants els assumirà l'administrador ferroviari per les adequacions que cal dur a terme en l'estació. Precisament, Sánchez ha asseverat que "un dels motius pels quals és necessària l'actuació és l'increment d'usuaris previst per la liberalització del transport".

En aquest punt, ha comentat que si actualment passen per l'estació al voltant de 3,8 milions de passatgers anuals, s'espera, d'acord als estudis de demanda elaborats, que "en cinc anys es puga superar la xifra dels 8,7 milions".

"La liberalització serà un èxit per al sector ferroviari i per a València", ha ressaltat la ministra, que l'agregat que la voluntat és que aquest espai siga, "no només una estació, sinó una destinació".

Per la seua banda, el president Ximo Puig i l'alcalde Joan Ribó han coincidit en la petició perquè les actuacions per a completar la reordenació ferroviària en la capital valenciana -amb el túnel passant i la doble plataforma València-Castelló amb ample europeu- es facen amb rapidesa.

"Ministra, saps bé que aquest és una d'eixes antigues reivindicacions. S'ha parlat molt d'aquest projecte, però la diferència és que ara qui parla és el BOE i per açò la directora d'Adif ens ha dit que en els pròxims dies es pujarà a la plataforma la licitació. Per açò done les gràcies a la ministra i al Govern. El Ministeri està liderant aquest esforç compartit de les tres administracions que canviarà València però també al Comunitat Valenciana", ha remarcat el cap del Consell.

"APOSTA INEQUÍVOCA" PEL CORREDOR MEDITERRANI

En la seua intervenció, la ministra ha destacat igualment la "aposta inequívoca" del Govern pel Corredor Mediterrani, atés que "en totes les CCAA per les quals discorre ja hi ha obres en marxa, a més de projectes i estudis informatius".

Entre altres dades, ha recordat que en els últims quatre anys s'han licitat més de 3.600 milions d'euros, la qual cosa suposa "un ritme d'una licitació d'obres per setmana"; que els PGE-2022 consignen més de 1.720 milions d'euros, dels quals un de cada quatre s'està invertint a la Comunitat Valenciana; que es dedicaran a més de 1.556 milions d'euros dels fons europeus de Recuperació a accelerar l'o que s'ha augmentat la longitud d'aquest Corredor en 233 quilòmetres.

A més, ha apuntat que Adif ha aprovat la licitació de la primera fase d'ampliació, remodelació i millora de la terminal intermodal València-Font de Sant Luis, amb una inversió de més de 22 milions, i el Consell de Ministres ha autoritzat la licitació, per altres 13 milions d'euros, per a subministraments que permeten continuar amb les obres de canvi a ample estàndard en el trajecte entre Xátiva i el Nuc de l'Alzina, que permetrà la connexió directa d'Alacant amb València i Castelló.

Finalment, quant a la ciutat de València, Raquel Sánchez ha posat l'accent en els "grans avanços" del Corredor Mediterrani realitzats en aquests quatre anys, com són, a més d'aquesta Fase 3 del canal d'accés, la segona plataforma València-Castelló, el túnel passant i l'Estació Central, que possibilitaran un gran desenvolupament de la ciutat amb un pla d'integració les inversions de la qual superen els 3.250 milions d'euros, o també l'aprovació provisional dels estudis informatius del nou eix passant nord-sud de la xarxa arterial ferroviària.