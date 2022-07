Compromís proposa un pla de racionalització en l'ús dels equips de climatització en institucions públiques

En concret, insta el Consell a elaborar un pla d'estalvi i eficiència energètica per a totes les administracions públiques, organismes autònoms i sector públic instrumental dependent de la Generalitat, que aposte per una racionalització dels horaris d'ús dels equips elèctrics, i que pose límits als equips de climatització, de 27 graus per a la refrigeració a l'estiu, i de 19 graus per a la calefacció.

Així mateix, planteja que aquest pla incorpore una flexibilització de les convencions de vestuari dels treballadors per a possibilitar l'ús de pantalons curts durant l'època estival.

Robles assenyala que plantegen que els grups de les Corts aproven aquestes mesures per a aplicar-les a les dependències del parlament valencià i que es trasllade la necessitat d'elaborar plans d'eficiència energètica a les Diputacions i ajuntaments.

Sobre aquest tema, constata que "el canvi climàtic continua fent-se palés i ha portat a aquest estiu, fins ara, a ser el més calorós des que hi ha registres. Per açò, recalca: "La ràpida transformació del clima exigeix unes respostes més fermes que passen per una reducció de les emissions contaminants i un estalvi energètic en tots els nivells".

En eixe sentit, considera "fonamental" que des de les administracions públiques s'acompanye a aquestes polítiques de transició energètica i de reducció d'emissions, que també cal aplicar-les a la pròpia administració, mitjançant una edificació sostenible que incorpore la instal·lació de panells solars en les cobertes d'edificis públics, amb un aïllament tèrmic que reduïsca els consums, i amb un ús responsable dels aparells de refrigeració a l'estiu i de la calefacció a l'hivern.

FLEXIBILITZACIÓ DEL VESTUARI

Aquesta racionalització dels aparells de refrigeració i calefacció ha d'anar acompanyada, a més d'una flexibilització i repensament de les convencions de vestuari i ús d'uniforme a les administracions públiques, de manera que les peces de roba d'estiu amb mànega curta i pantalons curts, que ara no estan establits en multitud d'uniformes del funcionariat en diferents institucions i organismes, puguen ser "habituals" per part del personal, per a no haver de fer consums excessius de refrigeració que hagen de compensar el fet d'anar amb mànegues i pantalons llargs.

"Les administracions hem de ser exemplars en la reducció d'emissions i coherents amb la realitat tèrmica que pateix la ciutadania, i en eixa línia, cal implementar una sèrie de polítiques de mitigació i reducció de consums en matèria de refrigeració i calefacció", ha conclòs Robles.