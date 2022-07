¿Ha menguado un mural de Antonio Saura por las obras de reforma de un centro comercial?

Los trabajos de reforma del edificio del centro comercial Grancasa, en Zaragoza, han hecho menguar un mural de Antonio Saura. La nueva fachada oculta en sus dos laterales parte de la obra, según publica este jueves Heraldo de Aragón.

La renovación de la fachada de Grancasa ha reducido sensiblemente la visibilidad del mural que diseñó Saura para el centro comercial zaragozano en 1997. Las obras de remodelación, que se iniciaron en enero de 2021 y se han ido desarrollando por fases para no interrumpir la actividad del centro, pero han transformado por completo su exterior.

La entrada principal, sobre la cual se instaló el mural cuando se construyó el edificio, se ha revestido de paneles de cristal translúcido, lo que ha reducido la superficie del mural más de medio metro. La obra consta de 1.044 piezas de cerámica y 65,5 metros cuadrados.

Fuentes del centro comercial subrayaban ayer, ante el posible temor de que el mural hubiera sido recortado no solo visualmente, sino también físicamente, que "no ha sufrido ninguna modificación, permanece intacto y así seguirá. Es nuestro interés, como lo ha sido hasta ahora, proteger y mantener esta pieza de arte. Una obra que tiene una especial importancia para Grancasa y para la ciudad".

"Los paneles de cristal instalados por la reforma han restado visibilidad a una pequeña parte del mural"

Pero reconocían, a Heraldo, que "los paneles de cristal instalados por la reforma han restado visibilidad a una pequeña parte del mural", para subrayar a continuación que "en ningún caso han supuesto un menoscabo para la obra de Antonio Saura".

La nueva presentación del mural contraviene los derechos de autor. Desde Suiza, Olivier Weber-Caflisch, director de la Fundación Antonio Saura, con sede en Ginebra, se ha mostrado muy preocupado por la noticia e incluso no descarta emprender acciones legales.

"Quiero ver con detalle las fotografías de cómo ha quedado el mural tras las obras pero, por lo que he visto hasta ahora hay una alteración clara de la integridad de la obra. Hay que saber también si el mural ha sufrido daños o no. Habrá que intervenir, aunque no sé muy bien cuál es la vía más adecuada porque los asuntos judiciales en España son muy complicados y, en general, es un país en el que no se respetan mucho los derechos de autor. Por eso, en parte, no me sorprende lo sucedido".

Los responsables del centro comercial han asegurado que "la renovación de la fachada responde a la necesidad de modernizar el edificio, dada la edad del centro, y mejorar así su eficiencia operativa. Hemos implementado una nueva fachada, más eficiente desde el punto de vista térmico, con materiales nobles, como el cristal, y un sistema de iluminación LED, con el fin de mejorar significativamente su aislamiento y contribuir a incrementar la eficiencia energética, con lo que prevemos obtener una calificación de edificio A".

La obra cerámica ha sido protegida en el transcurso de las obras y está previsto que, a su conclusión, sea objeto de una limpieza en profundidad.