La unitat d'Otoneurologia de l'hospital de Vinalopó atén a més de mil pacients amb vertigen en els últims dos anys

Aquesta unitat, pertanyent al servici d'Otorinolaringologia, valora els trastorns de l'equilibri tals com el mareig, vertigen o inestabilitat entre unes altres.

Coordinada per la Dra. Carmen Gutiérrez, la unitat disposa de proves específiques com videonistagmografia, posturografia, potencials evocats miogènics, potencials d'estat estable i video heat impulse. A més, incorporarà en els pròxims mesos un equip de video Frenzel per al diagnòstic dels trastorns de l'equilibri.

El vertigen és una sensació de mareig que impedeix al pacient realitzar les seues activitats diàries arribant a provocar, en moltes ocasions, incapacitat. Es tracta d'una patologia amb una alta prevalença que es pot donar des de la infància fins a la tercera edat.

Sobre aquest tema, la doctora Gutiérrez explica que els símptomes més freqüents són els marejos, sensació de caiguda, inestabilitat i sensació de gir d'objectes i resulta complicat de diagnosticar. Els malalts solen ser pacients complexos tant a l'hora d'explicar els símptomes com en el moment de la rehabilitació.

Dins de la patologia del vertigen, el més freqüent -amb una taxa d'incidència del 70%- és el vertigen posicional que té una taxa de recuperació és del 90%. "Una vegada diagnosticat el tipus de vertigen comencem amb el tractament que en ocasions es realitza en coordinació amb el servici de rehabilitació i fisioteràpia. En la pròpia consulta realitzem els exercicis amb els pacients i, gràcies a la maniobra de reposició un alt percentatge d'ells es recuperen podent recuperar la seua vida quotidiana", destaca.