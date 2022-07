El Festival de Cinema de Paterna preestrena 'Por los pelos' amb el seu director i protagonistes

El "turisme capil·lar" és el fil argumental d'aquesta comèdia coral, que compta amb rostres tan coneguts com Antonio Pagudo ('Mamá no enRedes'), Amaia Salamanca ('Lo dejo cuando quiera') o Leo Harlem ('A todo tren destino Asturias'), segons explica el consistori en un comunicat.

Tres homes amb problemes capil·lars s'embarquen rumb a Turquia per a buscar la solució a l'alopècia. Allí descobriran que la seua baixa autoestima i falta de confiança no només es deuen al que hi ha damunt del seu cap. 'Por los pelos' arribarà als cinemes el 12 d'agost.

Les Preestrenes del Festival Antonio Ferrandis estan organitzats per l'Ajuntament de Paterna i Kinépolis, amb la col·laboració de Consultia Business Travel.