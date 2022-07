Ion Aramendi, sobre sus inicios en televisión como reportero de 'Sálvame': "Te encontrabas con situaciones desagradables en la calle"

Ion Aramendi es uno de los rostros de Telecinco más recientes, pues dejó atrás El cazador de TVE para presentar Supervivientes: Conexión Honduras. Sin embargo, Mediaset no es un lugar desconocido para él, pues sus inicios en televisión fueron como reportero de Sálvame.

El exjugador de baloncesto, en declaraciones a Diez Minutos, revela la forma en la que fichó por el programa de La Fábrica de la Tele. Y es que parece que esto se debe a la costumbre que parecía tener su familia de apuntarse a castings.

"Mi padre es un personaje a quien siempre le ha encantado la televisión y la radio donde trabajó, de ahí que llamase a todos los concursos para que le cogieran, pero nunca lo conseguía. Hasta que le aceptaron en MasterChef abuelos", cuenta sobre Santiago, quien fue aspirante la primera edición del talent.

Santiago, aspirante de la primera edición de 'MasterChef abuelos'. RTVE

Sin embargo, en su caso, el casting al que se apuntó le cambió la vida: "Cuando me presenté, ni siquiera sabía que era para Sálvame. Yo no soy un periodista vocacional, no sé por qué estudié esta carrera, pero cuando me llamaron hice un par de vídeos en plan parodia, movilicé a mi familia y colegas para que me votaran y quedé el tercero, y me cogieron como reportero".

El presentador vasco estuvo en el formato del 2009 al 2016 y confiesa que aprendió mucho allí. "Perdí el miedo a la cámara, aprendí a contar en minuto y medio la historia que quieres narrar, saber reaccionar cuando Jorge te ponía en un aprieto", asegura.

"Son superprofesionales. Aprendes de todo, por eso es una gran escuela donde se forman muchos profesionales", dice sobre Sálvame. "Y también te encuentras con situaciones desagradables cuando sales a la calle".

"Siempre que intentaba abordar a Cayetano Martínez de Irujo me generaba mucha tensión, porque en cuanto le lanzaba una pregunta sobre Genoveva [Casanova] o la duquesa de Alba me soltaba una grosería y eso me resultaba muy desagradable", explica. "Me costaba mucho preguntarles por su vida, más si eran infidelidades".

Pero ahora, tras pasar por la televisión vasca ETB y La 1, vive una nueva etapa como presentador en Mediaset: "Estoy encantado con el trabajo que hago en Telecinco, el cariño que estoy recibiendo por parte de mis excompañeros. Espero estar mucho tiempo".

De hecho, está encantado con su labor en televisión y confiesa que no aguanta a las personas que le "miran por encima del hombro cuando les dice" que trabaja en determinados programas. "Cuando lo hacen con superioridad me parece una pose", defiende.

"Siempre defiendo el periodismo del corazón, es muy profesional. Y, en el caso de Sálvame, no sabes el trabajo que hay detrás de las cámaras, en la redacción, en la calle. Llenar de contenido cuatro horas diarias de programa es un trabajo increíble y me da pena que no se valore", alaba.