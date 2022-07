Olga Moreno confirma que no estará en la final de 'Supervivientes 2022' para dar el cheque al ganador: "Me da rabia, me hacía ilusión"

Muchas eran las dudas que sobre si Olga Moreno, ganadora de la anterior edición de Supervivientes, iría a la final a entregar el cheque al nuevo vencedor. El propio Jorge Javier Vázquez, parece que principal motivo de estas habladurías ante el supuesto veto que le impuso ella, fue el primero en teorizar sobre ello. Y parece que finalmente la ex de Antonio David ha hablado de ello.

El presentador se pronunció sobre cómo haría la sevillana para no coincidir en plató con él, el cual es íntimo amigo de Rocío Carrasco: "No sé qué va a pasar el día de la final de Supervivientes cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane... Porque yo de mi plató no me muevo".

Y, después de tiempo de dejar en el aire su presencia, finalmente la diseñadora ha anunciado que no estará en la final. "Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora y es normal", ha declarado a Europa Press. "A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona, pero bueno, ya está… No pasa nada".

Recién llegada de Honduras tras su aplaudido paso por 'Supervivientes', Ana Luque es una de las protagonistas de las revistas que han llegado este miércoles a nuestros kioskos. Y es que la malagueña, que saltó a la fama por su amistad con Olga Moreno, no duda en arremeter contra la ex de Antonio David Flores, confesando que está "dolida" y "molesta" con su amiga por su falta de apoyo durante el reality.(Fuente: Europa Press/Instagram) Ana Luque, cariñosa con Olga tras su entrevista.

Sin confirmar ni desmentir el motivo, Olga Moreno también se ha pronunciado con los reporteros del citado medio sobre la entrevista en que ha dado Ana Luque, su amiga y defensora que este año concursó en el reality.

"Creo que mi amistad con ella es buena, pero no entiendo por qué no me ha apoyado como necesitaba", dijo la superviviente en su exclusiva, palabras que han dejado "en shock" a la sevillana. "No tenía ni idea de la entrevista y me he quedado blanca", ha añadido Olga Moreno.

Según la ex de Antonio David, no la ha defendido tanto a su amiga porque no ha estado nominada tantas veces como Kiko Matamoros, pero si ha sostenido que ha "sacado la cara" por ella. "Estoy en shock, muy sorprendida y no entiendo nada", ha declarado y ha asegurado que "tiene una conversación pendiente" con ella.