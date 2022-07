La madre de Clara, la 'culpable' de que la cita de su hija en 'First dates' sea un fracaso

Clara visitó este miércoles el restaurante de First dates en busca del amor, pero el problema con el que se encontró es que no se lo había dicho a su madre, y la presencia materna planeó constantemente por su cita, haciéndola fracasar.

"Nací en China aunque llevo en España toda mi vida, son más andaluza (venía de Málaga y criada en Cádiz) que china", afirmó la joven de 18 años en su presentación en el programa de Cuatro.

También comentó que "a mi madre le gustaría que tuviera novio, pero uno formal, que tenga las ideas claras. Lo que yo le pido a mi cita es que sea alto, guapo y atractivo. Nunca más bajito que yo".

Clara, en 'First dates'. MEDIASET

Ruslán fue su cita, y afirmó: "Destaco por el trato que le doy a las niñas. Soy amable, romántico, hago muchos planes diferentes... lo que no hacen los demás".

Nada más conocerse, para romper el hielo, comenzaron a hablar de sus procedencias y de sus estudios, pero el ucraniano señaló que "no es mi tipo de chica, me gustan las rubias".

La sombra de la madre de Clara comenzó a planear cuando Ruslán le preguntó a la joven con qué frecuencia le gusta tener sexo: "Eso no lo respondo por respeto a mi madre".

Ruslán y Clara, en 'First dates'. MEDIASET

"Ella no sabe que he venido al programa, no puedo parar de pensar cuál será su reacción cuando me vea aquí", admitió la estudiante de Pedagogía visiblemente nerviosa.

Ambos fueron a la terraza a tomarse el postre, donde el ucraniano le propuso a Clara besarse: "Tengo que tener un respeto a mi madre", le dijo tras hacerle una cobra. "No acepto cobras, lo siento", contestó Ruslán enfadado.

Al final, Clara sí que deseó tener una segunda cita con el ucraniano: "Le vas a caer muy bien a mi madre". Pero él no quiso volver a quedar: "No me has gustado físicamente y tu timidez, tampoco".