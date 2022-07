José Miguel, en 'First dates': "Siempre me he sentido rechazado por culpa de mi físico"

José Miguel acudió este miércoles a First dates para ver si cambiaba su suerte respecto al amor, ya que nunca había tenido una relación amorosa duradera.

"Sueño con enamorarme porque no quiero morirme sin saber lo que es. Llevo toda mi vida luchando porque tengo ese interés y esas ganas, mi cuerpo quiere sentirlo", afirmó el sevillano.

Carlos Sobera se interesó por el motivo por el que no había tenido nunca pareja, y el cocinero le contestó que "el físico es importante, digan lo que digan".

"Lamentablemente, yo no he gustado mucho, me he sentido rechazado muchas veces por culpa de mi físico. Siempre digo que soy un soltero forzoso", afirmó José Miguel.

José Miguel y José Manuel, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue José Manuel: "Llevo muchos años sin pareja. No es que no me haya cuadrado nadie, sino que me he vuelto más exigente a raíz de mis anteriores relaciones", explicó el granadino.

Al ver a José Miguel, el peluquero canino comentó que "me ha llamado la atención. He visto que era un chico majo. Físicamente, no es que vaya buscando un Adonis, sino a una persona normal como él".

Durante la cena, el sevillano le habló a su cita de su pasión por la cocina, de su trabajo como cocinero y que vivía con su madre para cuidarle. José Manuel le respondió que "me llevo fenomenal con las personas mayores porque soy asistente a domicilio".

Lo más sorprendente de la cita fue que, mientras que el granadino sí que quiso tener una segunda cita con José Miguel, el sevillano no quiso volver a quedar con él porque no le gustaba su físico.

José Manuel se quedó desconcertado por el motivo por el que le había rechazado, el mismo del que se había quejado durante la velada el cocinero.

"Tu físico no me ha vuelto loco, pero me ha gustado mucho tu forma de ser y por eso sentía que podíamos seguir conociéndonos", concluyó el peluquero canino y asistente de personas mayores.