Belén Esteban desvela un nuevo varapalo de salud: "Me quitaron un pólipo, tenía mucho miedo, pero era benigno"

En los últimos meses, Belén Esteban atravesó una de las etapas más complicadas de su vida tras romperse la tibia y el peroné en Sálvame. La propia tertuliana lo desveló a la revista Semana, el mismo medio al que, ahora, ha contado una nueva información sobre su estado de salud.

Al miedo que la colaboradora sentía por su situación personal se sumó la aparición de un pólipo que le hizo ponerse en lo peor. De hecho, decidió no hablar de ello con nadie, ni siquiera con su entorno, porque no quería desatar la preocupación.

Fue este mes de julio cuando, durante una revisión con su ginecóloga, ambas comprobaron que el endometrio estaba "más grande de lo normal". A partir de ese momento, la de Paracuellos comenzó a hacerse pruebas, entre ellas, una biopsia, ya que creía que algo "no iba bien".

La tertuliana recuerda cómo fue su llegada al hospital: "Mi marido no sabía ni cómo mirarme, porque yo tenía una pena... A las nueve de la mañana fuimos solos. No quería dar disgustos a nadie. Tengo la imagen de la puerta del quirófano, Miguel con la cara desencajada, me sientan en una butaca, con un miedo que te mueres, me ponen una vía y no me enteré de nada. Estuve dos horas en quirófano, me quitaron un pólipo, me limpiaron... Más sabe Miguel que yo".

El rostro de Telecinco ha recuperado el ánimo. "Estoy más tranquila", dice, avisando que las mujeres deben hacerse revisiones habitualmente y confiar en los sanitarios. "Ayer me dieron el resultado y es benigno. Voy a estar un tiempo con desarreglos", reconoce.