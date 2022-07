La Generalitat Valenciana celebra la pujada del 24% a les CCAA del sistema de finançament: "El missatge és positiu"

És una notícia que el conseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, ha celebrat, ja que la Comunitat rebrà "els majors recursos de la història, amb 2.835 milions més per a la recuperació econòmica": "El missatge és positiu".

Així ho ha asseverat España a l'eixida de la reunió, que ha qualificat com a una trobada "molt positiva per a totes les CCAA". Ha recordat, en aquest sentit, que, tal com havia avançat, aconseguir més recursos de l'Estat era un dels objectius amb els quals la Comunitat Valenciana acudia a la sessió amb la finalitat de poder elaborar uns pressupostos expansius en 2023.

"Un dels objectius era assolir més recursos per a la Comunitat Valenciana i per al conjunt de les comunitats, que som els que gestionem l'Estat del Benestar", ha remarcat.

I ha afegit: "El missatge és positiu: més diners per a les comunitats autònomes i per a poder afrontar amb garanties la superació efectiva de la pandèmia des del punt de vista econòmic i les conseqüències de la guerra a Ucraïna".

Des de la Generalitat han recalcat que, amb aquests xifres, l'administració valenciana rebrà en 2023 "els majors recursos de la història" procedents del sistema de finançament i que s'eleven un 26,5% respecte als rebuts en 2022, dos punts i mig més que a la mitjana de les CCAA.

En concret, la Generalitat ingressarà en 2023 procedent del model de finançament un total de 13.540,6 milions d'euros, o el que és el mateix 2.835 milions més que en l'últim exercici.

La xifra ha sigut qualificada pel conseller com a "històrica per a un moment complex econòmicament i ens permetrà elaborar uns pressupostos amb els quals donar resposta i suport econòmic a les famílies, persones autònomes i empreses que estan patint l'increment de costos i a la inflació".

A açò caldrà sumar, segons el Consell, l'increment de recursos que es derivarà de la flexibilització anunciada per la ministra sobre l'objectiu de dèficit i que se situarà finalment en el 0,3% per al subsector de les CCAA.

No obstant açò, Arcadi España demana "anar més enllà" i insta la ministra a aplicar "dèficits asimètrics" en funció de les característiques financeres específiques de cada autonomia. "No es pot tractar per igual a comunitats autònomes que no tenen una mateixa situació de partida i han de garantir-nos una solució a l'infrafinançament valencià, ja que la reforma encara no s'ha produït", apunta.

Així mateix, advoca per fer "una reflexió global i conjunta sobre quina part del dèficit es queda el Govern, les comunitats autònomes i l'administració local, i anar eliminant progressivament el desequilibri vertical del sistema". "El repartiment de dèficit -continua- ha de fer-se de forma dialogada, consensuada i transparent, responent un repartiment equitatiu davant responsabilitats reals de despesa pública".

ENTREGA A COMPTE

Montero ha comunicat que el pròxim any rebran els majors recursos de la seua història del sistema de finançament. Aquest increment s'explica perquè les entrega a compte augmenten un 11%, fins als 124.292 milions, i les liquidacions positives de 2021 apleguen els 10.981 milions.

La titular de la cartera d'Hisenda i Funció Pública ha explicat que la dada positiva de les liquidacions es deu a les previsions prudents del Govern i a les mesures adoptades per a reforçar l'ocupació i el creixement econòmic.

La ministra ha recordat que, incloent les dades de 2023, les comunitats autònomes hauran rebut en cinc anys de Govern de Pedro Sánchez 178.750 milions més que en els últims cinc anys complets del Govern de Mariano Rajoy, la qual cosa suposa un increment del 40% en el finançament de les autonomies