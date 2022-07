La Filmoteca d'Estiu anima a gaudir de pel·lícules premiades, aniversaris i l'univers Wong Kar-Wai

La programació s'ha presentat en una roda de premsa a la qual han assistit el director general de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, el cap de Programació de la Filmoteca, José Antonio Hurtado, i la il·lustradora valenciana Mar Hernández 'Malota', que ha dissenyat el cartell anunciador.

Guarinos ha reivindicat que "cal anar al cine en pantalla gran i el cine en valencià ha de ser protagonista". En aquesta línia, ha explicat que l'obra que inaugura aquesta nova edició és 'Espíritu sagrado', "una de les millors pel·lícules valencianes dels últims anys", ha destacat.

La primera obra de l'il·licità Chema García Ibarra no només va obtindre el premi a la millor pel·lícula i al millor guió en la passada edició dels Premis Berlanga de l'Audiovisual Valencià, sinó que també ha sigut reconeguda com a una de les "grans revelacions de 2021" des de la seua estrena internacional en el Festival de Locarno.

Com en edicions anteriors, l'IVC continua apostant també per la subtitulació i projecció de pel·lícules en valencià. Nou de les sessions de cinema estaran subtitulades en valencià, amb títols tan suggestius com la mítica 'Cabaret', de Bob Fosse, amb Liza Minnelli, 'Fallen Angels' o la premiada 'Titane'".

TRES CICLES DE PEL·LÍCULES

La programació està composta per tres cicles de pel·lícules. El primer d'ells és 'Collita de premis', on es podran veure les cintes guanyadores dels principals certàmens cinematogràfics.

A més d''Espíritu sagrado' (que inaugurarà el cicle el 5 d'agost i també es veurà els dies 6 i 7), es projecten 'CODA' (2021), de Siân Heder, Óscar a la millor pel·lícula (14 i 15 d'agost), i 'El buen patrón' (2021), de Fernando León d'Aranoa, guanyadora del Goya, entre altres guardons (19, 20 i 21 d'agost).

També es projecta en versió original amb subtítols en valencià la producció francesa de ciència ficció 'Titane' (2021), de Julia Ducournau, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes (28 i 29 d'agost).

En 'Aniversaris cinèfils' s'han inclòs el musical 'Cabaret' (1972), dirigit per Bob Fosse i protagonitzat per Liza Minnelli, amb motiu dels seus cinquanta anys (11, 12 i 13 d'agost); i el clàssic de terror de cinema mut 'Nosferatu' (1922), de Friedrich Wilhelm Murnau, que celebra el seu centenari (30 d'agost i 1 de setembre).

Finalment, la selecció 'Univers Wong Kar-Wai', dedicat al cineasta xinés, estarà conformada per cinc títols i, després, prosseguirà al setembre amb altres dos dins de la programació regular de la Filmoteca de València en la seu de l'edifici Rialto.

'Chungking Express' (1994) (8 i 9 d'agost); 'Fallen Angels' (1995) (16 i 18 d'agost), 'Happy Together' (1997) (22 i 23 d'agost); 'Deseando amar' (2000) (25, 26 i 27 d'agost), i '2046' (2004)(2 i 3 de setembre). 'Fallen Angels' i 'Happy Together' es projecten en versió original amb subtítols en valencià.

Les projeccions de la Filmoteca d'Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s'inicia a les 22.30 hores i la taquilla s'obri a les 21.00 hores. El preu de l'entrada general és de 3,50 euros, i 25 euros per a l'abonament de deu sessions. La programació per dies i lavenda d'entrades anticipades en línia estan disponibles al web de l'IVC.