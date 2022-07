Uno de los equipos de 'Esta noche gano yo' se enfrenta a los presentadores por la "injusta" mecánica del programa

Esta noche gano yo ha empezado su emisión pisando fuerte. Y es que en la prueba final, los concursantes tuvieron un enfrentamiento en el que intervino hasta la propia presentadora, Carolina Cerezuela.

Tras los duelos individuales, cada equipo se lo jugaba todo en la prueba grupal denominada como "la ciénaga misteriosa". El juego consistía en atravesar un circuito de obstáculos en los que los concursantes tenían que pasar por una zona de trampas y plataformas inestables para llegar a la rampa final sanos y salvos. El equipo que consiguiese tener el mayor número de miembros al otro lado, ganaría.

En ella, el equipo vencedor sumaría 5.000 euros a su bote, mientras que el perdedor se quedaría con el marcador a 0. Y aquí fue cuando llegó el problema.

¿Crees que la mecánica de 'Esta noche gano yo' es justa? Sí No

El equipo Rubí tuvo varias dificultades y descuidó el tiempo que tenían para pasar la prueba, que solo consiguieron finalizar Carlo Constanzia y Jorge González. Por el contrario, el equipo Turquesa tuvo más suerte y, aunque varios de sus integrantes fueron superados por las trampas, cuatro de ellos llegaron al final, por lo que resultaron vencedores.

Esto enfadó al equipo rojo, ya que al perder la prueba, perdían también los 8.000 euros que llevaban acumulados de bote. "Nos tiramos todo el programa dejándonos la piel como todos. Conseguimos esa diferencia, y que todo nos lo juguemos al final me parece injusto", ha protestado Belinda Washington, a lo que añadió Jorge González: "Sabíamos que algo se puede mover, pero no que se podía caer una liana".

Ante estas quejas, Edu Soto, jugador del equipo azul, respondió: "¿De verdad creéis que nos han chivado cosas? No podéis hablar de perder y ganar porque no habéis visto nuestra prueba".

Debido al debate y a la tensión generada en el ambiente, Carolina Cerezuela, presentadora del programa y dirigente del equipo rojo, se vio con la obligación de intervenir en el conflicto. "Los dos equipos manejáis sabéis y tenéis la misma información, cada uno hace con ella lo que puede y lo que sabe. En eso se basa el juego", dijo.

Christian Gálvez, compañero de mandos de Carolina y representante del equipo azul, reiteró: "Ya sabíais que os jugabais todo al final, y en los dos equipos había lianas que caían".

Y hasta aquí el primer programa. ¡Nos vemos la semana que viene! 👋❤️



🎯 #EstaNocheGanoYo

🔵 https://t.co/RgcC22qxCD pic.twitter.com/sSwBBqnBmz — Esta noche gano yo (@EstaNocheGanoYo) July 26, 2022

Así que, por mucha queja, enfado e "injusticia", las reglas son las que hay, y el equipo Turquesa se proclamó vencedor de la primera noche de programa, cerrando su bote final con 7.000 euros.