La abuela de Selena Gómez revela sin querer datos sobre la vida personal de la cantante en su último TikTok viral

Selena Gómez, además de cantante, actriz y empresaria, ha añadido a su nombre el título de tiktoker, después de acumular más de 40 millones de seguidores compartiendo divertidos vídeos sobre su vida y marca de maquillaje.

Con motivo del estreno de una nueva línea de productos de Rare Beauty, la ex estrella de Disney ha estado compartiendo sus rutinas de maquillaje para inspirar a sus seguidores.

Sin embargo, en su última grabación mostrando como se maquillaba, su abuela la interrumpe preguntando a gritos algo que sin duda Gómez no puede responder delante de cámara.

Mientras se ve como la artista se termina de arreglar los labios, se escucha de lejos: "¿Qué paso al final con ese chico?". Ante los nervios, esta responde corriendo: "Te lo cuento en un momento".

Selena intenta seguir el vídeo con normalidad, pero finalmente rompe a reír. Un adorable momento que ya tiene más de diez millones de reproducciones y que ha dejado muchas preguntas.

Aunque no es secreto que la intérprete piensa que su vida amorosa es un desastre, según había comentado es sus propios tiktoks, no se ha sabido de ninguna relación formal desde que rompiera su relación con Abel Tesfaye, el vocalista de The Weeknd, en 2017, después de estar años con Justin Bieber.

Sin duda, la cantante ha compartido este gazapo con su abuela porque demuestra que, si empezó alguna relación nueva, también terminó recientemente. Seguramente por eso la razón por la que Selena ha estado bromeando en los últimos meses sobre sus ganas de encontrar "un buen novio".