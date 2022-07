L'Ajuntament es reunirà divendres amb el València per a analitzar la nova documentació per al Mestalla

20M EP

NOTICIA

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha confirmat que divendres que ve hi haurà una reunió amb el València C.F. per a analitzar la nova documentació presentada per l'entitat per a reprendre les obres del nou estadi de Mestalla.