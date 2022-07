Un incendi crema runes i vegetació en un abocador de Monóver

L'avís es va rebre dimarts a les 20.14 hores i els efectius del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant treballen per a extingir l'incendi, declarat a l'abocador situat al Polígon El Pastoret.

El foc, que afortunadament no ha causat danys personals, afecta les runes i la vegetació de la zona del descampat de l'abocador

En l'operatiu, encara en curs, treballen diverses bombes rurals pesants, dos bombes nodrisses, altres dos forestals, bombers dels parcs d'Elda i Villena, així com la provisió itinerant del Vinalopó.

A més, s'han incorporat dos pales excavadores per a remoure runes i alliberar calor entre les restes.

Encara que l'incendi segueix actiu, els bombers confien a donar-lo per controlat durant el matí sempre que no varien les condicions climàtiques, adverteixen. Les mateixes fonts assenyalen que es duran a terme treballs per a anar removent runes i refredant, la qual cosa porta temps.