'Esta noche gano yo': por qué ya no funcionan como en los noventa los concursos de grandes pruebas físicas

En los noventa, Telecinco contó con un concurso que se llamaba La batalla de las estrellas. Era la época de los grandes programas de pruebas físicas y mentales y la joven cadena privada pretendía abrirse hueco en este tipo de entretenimiento con famosos demostrando sus destrezas. O intentándolo. Esta noche gano yo (martes, a las 22.00h) sigue esa estela. Mediaset parece tener claro que debe ampliar el espectro de los géneros televisivos que dan vida a su programación y apuesta por un gran show donde dos grupos de populares dignos de Antena 3 compiten con diferentes pruebas en las que se mezcla fuerza física y mental.

Miriam Díaz-Aroca, Belinda Washington, La Terremoto de Alcorcón o Edu Soto son algunos de los componentes de un casting que equilibra perfiles de cuerpo, emoción y humor. Y las pruebas son adrenalíticas. Transmiten esfuerzo, épica y verdad. Sin embargo, este concurso presentado por Carolina Cerezuela y Christian Gálvez le cuesta despertar el interés de las rimbombantes audiencias.

La idea de Esta noche gano yo suena bien para verano, donde Telecinco aprovecha la temporada de baja competencia para probar este experimento que remite a aquellos Grand Prix de Ramón García que tanto triunfaron. La diferencia es que la televisión de hoy va tan rápido que se olvida que el ritmo tiene poco en común con la prisa. No se puede comenzar una competición de entretenimiento sin construir un clima festivo. Falta una sintonía con gracia, falta celebración. Esta noche gano yo empieza tan rápido, y cortado por bruscos intermedios para la publicidad, que no se propicia la sensación de acontecimiento especial. No hay percepción de evento porque todo se siente muy enlatado y fragmentado. Incluso zapeando puede parecer un refrito de Got Talent.

Y las pruebas se pueden hacer largas. Más aún cuando se tienen que repetir dos veces, por cada equipo. El Grand Prix, por ejemplo, conseguía que los juegos no se hicieran extensos con una narración cargada de matices e ironías sobre lo que estaba sucediendo. Se creaba relato espontáneo a pesar de no conocer a los concursantes, que eran anónimos. En Esta noche gano yo se ha definido una voz en off, que recuerda a "la comisión" de ¿Qué apostamos?, que va dictando reglas y apostillando. Pero suena demasiado seria y distante. No reparte espontaneidad durante la emisión. Nadie dijo que repartir espontaneidad fuera tan fácil como parece.

Como consecuencia, ya no funcionan los programas de pruebas como antaño. El público es más impaciente y la televisión cuenta con menos presupuestos para construir decorados coloristas que no parezcan naves invernales. El verano es luz, agua y arena. Los shows de juegos deben transmitir ese clima.

Esta noche gano yo ha diseñado con destreza pruebas que son televisivamente espectaculares, cuenta con una realización que muestra con reflejos los sentimientos de los participantes y unas músicas que impiden silencios incómodos. Pero falta ese alma que transforma al programa en una fiesta veraniega donde cantar, bailar, jugar y, sobre todo, pringarse, tanto famosos como público.

Supervivientes triunfa porque sus pruebas están en contacto directo con la claridad de la naturaleza. Hasta su sintonía se toma su tiempo para presentar a los personajes. Incluso cuando entra Jorge Javier Vázquez al plató. Esta noche gano yo, en cambio, anda escaso de la dosis de buena liturgia que ordena ideas, alimenta expectativa y contagia diversión.