Los accesorios son, en ocasiones, los elementos más problemáticos de un look. Y no solo a la hora de combinarlos, sino también como algo que puede jugarte una mala pasada. Y si no, que se lo digan a la meteoróloga de TVE.

Núria Seró, la mujer del tiempo de La 1, estaba hablando de la nubosidad y precipitación que habría por la tarde, pero lo que finalmente se precipitó al suelo fue uno de sus pendientes.

Los espectadores más observadores pudieron ver el abalorio blanco y circular que cayó al suelo, y los más atentos incluso lo pudieron escuchar al caer al suelo. Pero lo verdaderamente llamativo es que ella, lejos de mirarlo, intentar cogerlo al vuelo o agacharse a por él, lo ignoró completamente y siguió como si nada.

💃🏿 He perdido un pendiente como Lola #Flores, eso sí, no he parado la previsión para buscarlo. 🤓 pic.twitter.com/4oc8brxxcP — Núria Seró (@Nuria_Sero) July 26, 2022

En un alarde de profesionalidad, Núria Seró continuó dando el tiempo en directo, pero obviamente se dio cuenta de que se le había caído el pendiente. De hecho, tirando de humor, la propia meteoróloga lo compartió en sus redes.

"He perdido un pendiente como Lola Flores. Eso sí, no he parado la previsión para buscarlo", publicó ella en Twitter, donde recibió comentarios de usuarios que alababan su profesionalidad.